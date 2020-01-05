Январь 5th, 2020

Dr. Alban, который выступал в Крыму, пустили в Киев, после вмешательства Зеленского, который его «очень любит»

В новогоднем шоу «Вечерний квартал» выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. Видео выступления Dr. Alban опубликовано в Фейсбуке «Квартала 95».

«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе», – написал певец в Instagram.

Крым.Реалии обратились за комментарием в Госпогранслужбу Украины.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.