Январь 5th, 2020 Доходы Google превысили 40 миллиардов долларов



Alphabet огласила финансовые результаты своей деятельности за третий квартал 2019 года. Напомню, Alphabet — это холдинг, в который входит Google и во главе которого стоят Ларри Пейдж и Сергей Брин. Объявленные результаты интересны, в первую очередь, не сами по себе, а в качестве показателя развития отдельных направлений деятельности. Оказывается, у компании не все так плохо, как нас стараются убедить некоторые аналитики.



Финансовые результаты Alphabet

В самом начале сразу возьмем бухгалтера за калькулятор и назовем цифры, опубликованные в отчете. Тем более, с состав Alphabet входит не только Google. Кроме нее там можно стретить, например, Verily и Fiber. Первая является исследовательской организацией в составе Alphabet Inc., осуществляющей медико-технологические исследования и разработки, направленные на решения проблем людей, страдающих различными заболеваниями. Вторая является компанией, основным продуктом которой стал проект по созданию инфраструктуры сети широкополосного доступа к Интернет с помощью оптоволоконной связи.



В первую очередь, стоит отметить, что выручка компании выросла сразу на 20 процентов. Теперь она составляет 40,5 миллиардов долларов. По прогнозам аналитиков, эта цифра должна была составить 40,3 миллиарда долларов. “Тоже мне разница” — скажете вы и будете правы. Для такого прогноза это достаточно хорошее отклонение.



Не смотря на рост выручки, более важным показателем является прибыль, в том числе, прибыль на одну акцию. Тут не все так хорошо и чистая прибыль упала с 9,19 миллиардов долларов до 7,07 миллиардов долларов, то есть на 23 процента. Прибыль на одну акцию упала соответственно с 13,06 долларов до 10,12 долларов.



Это не могло не отразиться на стоимости акций, “уронив” их после оглашения результатов примерно на 1,4 процента на момент закрытия торговой сессии.





Динамика стоимости акций компании за последние несколько дней



Тем не менее, руководство компании в целом довольно результатами.



“Я очень доволен прогрессом, достигнутым нами в третьем квартале, начиная с наших последних достижений в области поиска и квантовых вычислений и заканчивая быстрым ростом доходов благодаря мобильному поиску, YouTube и облачным сервисам», — сказал Сундар Пичай, генеральный директор Google. «Мы сосредоточены на предоставлении наиболее полезных услуг нашим пользователям и партнерам, и мы видим впереди много возможностей».



Финансовый директор компании тоже вполне доволен достигнутыми показателями.



«Наши компании продемонстрировали рост результатов. Мы продолжаем вдумчиво инвестировать в талант и инфраструктуру для поддержки нашего роста, особенно в новых областях, таких как облачные технологии и машинное обучение», — говорит Рут Порат, финансовый директор Alphabet и Google.



Сколько зарабатывает Google

Отдельно стоит отметить достижения Google. Почти всю выручку Alphabet сгенерировала именно эта компания — 40,34 миллиарда долларов. Это не удивительно, учитывая масштаб компании и историю создания холдинга. Оставшиеся примерно 150 миллионов долларов Alphabet заработала в основном на своих подразделениях Verily и Fiber, о которых мы говорили выше.



Но вернемся к Google. Основную цифру мы назвали, теперь можно без лишних нулей на основании динамики сделать определенные выводы. Поступления от рекламы выросли на 15 процентов, расходы на приобретение трафика увеличились на 17 процентов, а общее число переходов выросло на 18 процентов в годовом выражении и на 1 процент в квартальном.



Какой из этого можно сделать вывод? Даже не смотря на небольшое снижение стоимости клика, которое не превышает 3 процентов, компания в очередной раз сильно прибавила в своем главном деле, снова подтвердив звание “поискового гиганта”. Это стало возможно благодаря более широкому внедрению поисковых сервисов и росту доверия со стороны пользователей.



Нельзя не отметить и рост бизнеса Google, не связанного с рекламой. Это не менее важно, так как именно эти направления открывают новые горизонты для дальнейшего роста прибыли компании и ее капитализации. Кроме того, что этот бизнес будет сам по себе генерировать прибыль, он позволит получить еще большее распространение уже существующим сервисам.



Направление, связанное с устройствами и сервисами (Google Pixel, Google Home, Google Play, облачные сервисы и другое), выросло сразу на 38 процентов. Этот результат можно и вовсе назвать фантастическим. Он тоже внес свой вклад в то, что капитализация компании с начала года увеличилась на 23,4 процента до 817,85 миллиардов долларов. Там уже и Apple можно подвинуть, тем более, что такое уже бывало.



Перспективы Google

Как видим, у Google все хорошо и даже некоторые мелкие проблемы не способны сказаться на ее росте. Конечно, пока ситуация с Huawei не до конца аукнулась компании, и, скорее всего, в дальнейшем это сможет скорректировать ее финансовые результаты, но пока говорить об этом рано. Посмотрим, как будут развиваться события, но особых переживаний за Google и Alphabet ни у кого нет. Все у них будет хорошо. Google прекратил работу над беспилотниками на солнечных батареях

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