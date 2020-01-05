 
 
Январь 5th, 2020

Деды ваивале: В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых русских, приверженных нацистской идеологии, устроила акцию с дымовыми шашками. Об этом сообщает «Фонтанка».

Картинки по запросу фашизм в России

На видеозаписи запечатлены россияне, которые стоят посреди дороги и препятствуют движению автомобилей. На кадрах видно, что они взрывают дымовые шашки и размахивают руками.

Местные жители заявили, что молодые россияне являются нацистами: во время акции они выкрикивали нацистские кричалки и выбрасывали руки в характерном жесте. Отмечается, что они также «исполняли фанатские песни».

2 января стало известно, что в центре Санкт-Петербурга на крыше заброшенного здания загорелся неизвестный россиянин. Горящий мужчина упал на пешехода — 52-летнюю женщину, которую с травмой головы и гематомой левой ноги доставили в больницу. Мужчина умер на месте.

Tags: | Category: Новости, Россия ﻿
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