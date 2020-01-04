Январь 4th, 2020

Зачем в некоторых армиях используют розовый камуфляж — история

Действительно большое значение камуфляж в армии стал приобретать только с середины XIX столетия. За последние полтора века было создано огромное количество самых разных типов маскировочной одежды. Палитра расцветок также весьма разнообразна. Достаточно сказать, что существует розовый камуфляж. Поговорим о том, когда и кем он был придуман, а также выясним, для чего данное «чудо» использовалось.





Идея розового камуфляжа появилась достаточно давно, однако действительно широкое применение данный тип маскировочный раскраски приобрел только в годы Второй мировой войны. Впрочем, и тогда розовая раскраска вовсе не имела массового характера. Первопроходцами в этой области были англичане, а именно британский адмирал Королевских Военно-морских сил Луис Маунтбеттен. Еще в 1940 году он вынес на рассмотрение интересную инициативу.



Луис предположил, что розовая окраска кораблей и подводных лодок сможет защитить их во время рассвета и заката, понизив заметность судов на горизонте в лучах садящегося (или восходящего) солнца. План имел свои резоны, тем более что днем какая-либо маскировка все равно не слишком-то помогала судам. В итоге, в качестве эксперимента в розовый цвет (а именно в «маунтбеттенский розовый» или «плимутский розовый») было выкрашено несколько эсминцев и крейсеров. Корабль «HMS Kenya» даже получил среди моряков ласковое прозвище «Розовая леди».

Широкого распространения практика применения розового камуфляжа так и не получила, во многом потому, что каких-либо реальных преимуществ от данной маскировки на флоте замечено не было. Кроме того, в 1945 году был опубликован «Admiralty handbook on amunition», который достаточно жестко раскритиковал практику использования розового камуфляжа. По мнению ряда офицеров, розовый цвет из-за эффекта Пуркине не маскировал судно при взгляде на него через оптику, а напротив – демаскировал его.

Несмотря на все это, просто так отказываться от попыток использования розового камуфляжа все равно не стали. В конце войны Луис был назначен руководить британскими коммандос. Идею розовой маскировки адмирал привнес и туда, предложив выкрасить часть боевой техники (в первую очередь внедорожники) во все тот же «маунтбеттенский розовый». Более того, вплоть до 1950-х годов данную расцветку англичане пытались использовать в авиации на самолетах SEPECAT Jaguar и Blackburn Buccaneer. Впрочем, уже совсем скоро подобная «экзотика» совсем вышла из армейской моды.