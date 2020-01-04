Январь 4th, 2020

В Норвегии в январе внезапно наступило лето и цветут деревья

На западе Норвегии была отмечена необычно теплая для января погода. Самая высокая температура была зафиксирована в деревне Сунндалсора. Воздух там прогрелся до +19 градусов по Цельсию, что на 25 градусов выше средней температуры января

По словам метеорологов, это самый теплый январь за все время наблюдений. «Это новый рекорд теплой погоды здесь… Люди сегодня выходят на улицы в майках, — рассказала Би-би-си глава городского округа Ивонн Уолд. — В это время они обычно катаются на лыжах».