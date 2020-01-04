В Иране считают, что информацию о передвижениях Сулеймани США получили от Израиля

Израиль мог передать США данные о передвижениях генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Такое мнение высказал телеканалу IRIB TV2 экс-глава КСИР Мохсен Резаи.
Он полагает, что у этой версии высокая вероятность достоверности. По его мнению, убийство генерала было спланированной акцией двух сторон.
Он объясняет это тем, что накануне своей гибели Сулеймани находился в Сирии, откуда направился в Ирак. Прибыв туда он на автомобиле из аэропорта направился в Багдад, однако попал под ракетный обстрел американцев. Также Резаи отметил, что удар нанесли американские беспилотники по приказу лидера США Дональда Трампа.
Сулеймани погиб 3 января, вместе с ним в двух автомобилях жертвами обстрела стали еще 11 человек.
Leave a Reply