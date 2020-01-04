

Ученые приблизились к разгадке Бермудского треугольника, обнаружив странное явлени на дне Атлантического океана в данной области. По их мнению, возможно оно частично объясняет феномен исчезновения кораблей. Правда на большие морские суда оно бы повлиять не могло, по утверждению исследователей. Загадки Бермудского треугольника интересуют ученых уже десятки лет. На этот раз они решили найти ответы на все вопросы изнутри и снарядили экспедицию на дно океана.

Чем только не пытались ранее объяснить само существование Бермудского треугольника. Известно о нем стало еще в 50-х годах прошлого века, когда американский ученый Эдвард Джонс опубликовал статистику.

Согласно его данным, именно на этой территории чаще всего пропадали не только суда, но и самолеты. Только сейчас группа ученых отважилась на погружение ко дну океана в районе Бермудских островов с цклью длительного подводного изучения рельефа.

На дне исследователи обнаружили аномально большие обнаружили метановые гейзеры, выброс которых вполне мог провоцировать появление больших, неожиданных для капитанов волн. Возможно, это и есть разгадка треугольника, пишет DailyMail.