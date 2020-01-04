Январь 4th, 2020

Ответ израильским шовинистам на их призыв забыть Бандеру





Олександр Палій



Лев Ребет, ключевой деятель ОУН еврейского происхождения, состоял в ОУН практически наравне со Степаном Бандерой и Ярославом Стецько, заместитель Голови Українського державного правління (правительства провозглашенной 30 июня 1941 Украинской державы), во время пребывания в немецком концлагере Освенцим, где он был заключенным с июля 1941 по конец 1944 года, после того, как с Бандерой и Стецько отказался отозвать Акт самостоятельности 30 июня 1941.



Кстати, еще один разрыв шаблона — Ребет выступал, во времена господства тоталитаризма и авторитаризма почти во всем мире, за демократию, политические свободы и, что неудивительно, за Украинскую политическую нацию, утверждая, что «украинский народ, будучи в Восточной Европе народом со старейшей земледельческой культурой, имеет данные быть также глашатаем передовых идей человечества на этих просторах. Украина может и должна стать образцом политической культуры для всех соседей и вместо тирании, которую столетиями на Востоке представляла российская — белая и красная — империя, показать образец модерного демократического государства, где свобода и достоинство человека не пустой звук».