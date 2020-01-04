Январь 4th, 2020

Ночью на территории Ирака уничтожили более 20 иранских спецназовцев — вероятно США





Силы возглавляемой США коалиции отрицают, что нанесли удар по конвою на севере Багдада. «ФАКТ: коалиция не проводила в последние дни воздушных операций в районе Таджи в Багдаде», — сказано в твите, опубликованном пресс-секретарем коалиции полковником Майлсоми Кэггинсом.



Вместе с тем источники в Пентагоне подтвердили в интервью Newsweek факт воздушного удара по конвою возле стадиона Таджи на севере Багдада и заявили, что его целью был командир «Бригад Имама Али» Шубуль Аль-Зайди.



«Бригады Имама Али» входят в преимущественно шиитскую военизированную организацию «Силы народной мобилизации», созданной иранскими силами «Аль-Кудс» (которые возглавлял убитый Касем Сулеймани) для борьбы с «Исламским государством» и продвижения интересов Ирана в Ираке. В результате атаки были убиты 6 человек и 3 тяжело ранены.



«Силы народной мобилизации» заявили, что в конвое были только медицинские бригады и отрицает, что в результате удара был убит командир Аль-Зайди. Вместе с тем официальный представитель США назвал вероятность гибели Аль-Зайди «высокой».



Близкий к «Хизбалле» канал «Аль-Маядин» сообщает, что удар был нанесен с беспилотного аппарата.



Удар был нанесен через сутки после уничтожения лидера иранских сил «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Продолжение атак по проиранским силам в Ираке, по-видимому, свидетельствует о том, что ликвидация Сулеймани была не точечной операцией, а частью плана по вытеснению Ирана из Ирака. Президент Трамп принял решение о переброска в Ирак 3000 морских пехотинцев.



https://news.israelinfo.co.il/world/83855