Китай смог очистить большинство рек и озер страны

Ученые обнаружили, что с 2003 года среднегодовые концентрации двух важных параметров качества воды — химической потребности в кислороде и аммонийного азота — снизились на национальном уровне на 63% и 78%, соответственно.

На региональном уровне северные речные бассейны показали относительно быстрые темпы снижения обоих параметров, в то время как качество воды в большинстве южных речных бассейнов находилось на высоком уровне из-за отсутствия антропогенных факторов. При этом в стране существует достаточно сильная разница между экологией в северных и южных регионах.

Улучшение качества внутренних поверхностных вод по всей стране в основном связано с сокращением выбросов загрязняющих веществ в промышленном, сельском и городском жилищном секторе, отмечают ученые.

При этом исследование качества воды проводила Китайская академия наук, а не независимые ученые и экологи. Поэтому в дальнейшем для подтверждения этих данных необходимо проводить новые исследования.