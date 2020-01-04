Январь 4th, 2020

Кэмерон Диас впервые стала мамой

Сегодня 47-летняя Кэмерон Диас и ее 40-летний супруг Бенджи Мэдден удивили своих поклонников радостной новостью. В своих Instagram-аккаунтах звездная пара сообщила о долгожданном пополнении в семействе. Кэмерон и Бенджи рассказали, что у них родилась дочь, но при этом не уточнили, когда и каким именно образом девочка появилась на свет (вероятнее всего, пара воспользовалась услугами суррогатной матери).

Поздравляем всех с Новым годом от семьи Мэдденов! Мы счастливы и благодарны, что вступаем в новое десятилетие с заявлением о рождении нашей дочери, Раддикс Мэдден. Она сразу же покорила наши сердца и по-настоящему дополнила нашу семью. Мы очень рады поделиться с вами этой новостью, но наряду с этим чувствуем животный инстинкт защищать жизнь нашей малышки. Так что мы не будем публиковать фотографии дочери и делиться с вами какими-либо деталями за исключением того факта, что она действительно очень милая,

— сообщили счастливые родители.

Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас

Напомним, что Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден начали встречаться в 2014 году, а в 2015-м официально стали мужем и женой. В своих интервью звезда неоднократно признавалась, что встреча с участником группы Good Charlotte кардинально изменила ее жизнь — ради семьи она даже решилась оставить актерскую карьеру.

В прессе неоднократно появлялись слухи о беременности Кэмерон Диас. Поговаривали, что актриса проходила несколько курсов гормональной терапии, чтобы забеременеть с помощью ЭКО (ЭКО — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. — Прим. ред.), однако все эти попытки оказывались безуспешными.

Первым новостью со SPLETNIK.RU поделился блогер olga_olga_olga.