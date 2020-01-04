Из Сардинии туристы зачем-то вывозят песок в чемоданах — полиция

За год в трех аэропортах Сардинии конфисковали более 10 тонн песка, который пытались увезти туристы с местных пляжей в качестве сувениров. Кроме песка, туристы неравнодушны к гальке и ракушкам, которые тоже пытаются увезти тоннами, тем самым нанося огромный ущерб уникальной природной среде острова в Средиземном море.

Итоги 2019 года подвели активисты общественной ассоциации «Похищенная и разграбленная Сардиния». По их данным, около 6 тонн изъяли в аэропорту «Кальяри», еще 4 тонны — в «Олбии» и «Алгеро». И это лишь небольшая часть потерь, констатируют представители ассоциации.

На Сардинии более 250 пляжей общей протяженностью более полутора тысяч километров. Местное побережье действительно усыпано уникальным песком, цвет которого варьируется от белоснежного до темно-розового, а размер — от мельчайшей пыли до рисовых зернышек. На острове давно существует запрет на вывоз природных материалов, однако это мало кого останавливает. В результате в 2017 году областной совет Сардинии утвердил штрафы за нелегальный вывоз песка и ракушек в размере от 500 до 3 тыс. евро. В местном аэропорту «Олбии», куда прибывают большинство туристов, гостей встречает видеообращение, в котором говорится о том, что Сардиния прекрасна, но не стоит увозить с собой ее часть. Аналогичные листовки распространяют отельеры на шести языках, в том числе на русском, призывая не трогать то, «на создание чего у природы ушли тысячи лет». В тексте подчеркивается, что данное деяние является преступлением.

Нсмотря на это, ситуацию пока не удается взять под контроль. Специалисты считают, что основная часть незаконного траффика идет не через аэропорты, а на паромах в багажниках автомобилей. Например, в августе прошлого года семейная пара из Франции пыталась вывезти на пароме в Тулон 40 кг песка в 14 пластиковых бутылках. Многие продают эти природные материалы на интернет-аукционах.