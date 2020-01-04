Январь 4th, 2020

Google по запросу » Король Віслюк » стал выдавать фотографии Зеленского

Поисковый портал Google по запросу » Король Віслюк » стал выдавать в том числе и фотографии Зеленского. Как отметили польщователи сети, это началось после того, как фильм исчез из проката в Украине, что связывают с троллингом в фильме действующего президента.

Мультфильм «Король — Осел» внезапно исчез из украинского проката, хотя его показ в кинотеатрах был анонсирован еще в середине декабря. Причины снятия с проката мультфильма не объясняются. Сам мультфильм имеет пародийный дубляж, явно намекающий на действующего президента Украины Владимира Зеленского. В России мультфильм идет в прокате под провокационным названием «Новый слуга народа».

Будет ли мультфильм вообще транслироваться в Украине пока неизвестно.