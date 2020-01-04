 
 
Январь 4th, 2020

Эдди Мерфи получит престижную премию

Эдди Мерфи получит престижную премию

Американский актер Эдди Мерфи, которому исполнилось 58 лет, получит почетную премию Ассоциации кинокритиков (Critics Choice Lifetime Achievement Award).

В Ассоциации отметили выдающиеся образы Мерфи, которые он воплотил на экране на протяжении всей своей карьеры, включая роль Руди Рея Мура в новом байопике от Netflix «Меня зовут Долемайт» о стендап-комике и прародителе рэпа.

Также актер запомнился по ролям в картинах «Путешествие в Америку», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Сумасшедший профессор» и многим другим. Отмечается, что Мерфи стал самым коммерчески успешным актером афро-американцем в истории кинематографа и входит в ТОП-5 самых кассовых.

Отметим, что 25-ая юбилейная церемония вручения премии состоится 12 января 2020 года. Ведущим станет актер и певец Тэй Диггз.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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