Январь 4th, 2020

Эдди Мерфи получит престижную премию

Американский актер Эдди Мерфи, которому исполнилось 58 лет, получит почетную премию Ассоциации кинокритиков (Critics Choice Lifetime Achievement Award).

В Ассоциации отметили выдающиеся образы Мерфи, которые он воплотил на экране на протяжении всей своей карьеры, включая роль Руди Рея Мура в новом байопике от Netflix «Меня зовут Долемайт» о стендап-комике и прародителе рэпа.

Также актер запомнился по ролям в картинах «Путешествие в Америку», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Сумасшедший профессор» и многим другим. Отмечается, что Мерфи стал самым коммерчески успешным актером афро-американцем в истории кинематографа и входит в ТОП-5 самых кассовых.

Отметим, что 25-ая юбилейная церемония вручения премии состоится 12 января 2020 года. Ведущим станет актер и певец Тэй Диггз.