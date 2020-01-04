 
 
Январь 4th, 2020

Беларусь остановила экспорт нефтепродуктов из-за прекращения поставок с РФ

С 1 января 2020 года Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим«.

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В белорусском концерне в качестве причины назвали прекращение поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Белорусские СМИ распространили распоряжение «Белнефтехима», согласно которому поставки из белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт приостанавливаются с 1 января 2020 года «в целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в нефтепродуктах».

Как известно, с 1 января 2020 года РФ прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Category: Новости, Россия ﻿
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