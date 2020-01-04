Январь 4th, 2020

Беларусь остановила экспорт нефтепродуктов из-за прекращения поставок с РФ

С 1 января 2020 года Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим«.







В белорусском концерне в качестве причины назвали прекращение поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.



Белорусские СМИ распространили распоряжение «Белнефтехима», согласно которому поставки из белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт приостанавливаются с 1 января 2020 года «в целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в нефтепродуктах».



Как известно, с 1 января 2020 года РФ прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.