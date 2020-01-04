Январь 4th, 2020

Американское посольство в Ираке подверглось ракетному обстрелу — есть раненые

Американское посольство в Ираке подверглось ракетному обстрелу. Также поступает информация об атаке на военную базу США в провинции Салах-эд-Дин.

Неизвестные обстреляли посольство США в Багдаде. Реактивный снаряд прошел мимо и упал на одной из площадей иракской столицы. Информация о пострадавших в посольстве пока не поступала, но ранены двое иракских жителей. Силы безопасности Ирака ищут причастных к инциденту. Посольство расположено в так называемой «Зеленой зоне»-наиболее охраняемой части Багдада. Над столицей Ирака летают боевые вертолеты США.

США в спешном порядке перебрасывает дополнительные войска в сторону Багдада. Также готовится переброска на территорию Ирака дополнительных десантных подразделений.

Кроме того, поступает информация об обстреле американской военной базы Балад в провинции Салах-эд-Дин. Один из снарядов взорвался на территории объекта.Трое иракских военных получили ранения.Огонь велся реактивными снарядами.