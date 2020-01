Январь 4th, 2020 Как Зеленский грабил Украину, еще не будучи президентом Я уверена, что ценности важны. Но не менее важно различать, когда человек исповедует истинные ценности, а когда имитирует преданность ним. Кандидат Зеленский заставил поверить общество в то, что он честный и преданный своей стране, что именно он является образцом простого парня из народа, который своим добросовестным трудом достиг успеха в бизнесе и популярности, заработал честно состояние и является борцом с коррупцией и барыгами во власти. При этом в термин «барыга» вкладывалось именно мнение о незаконном личном обогащении в ущерб интересам страны и собственного народа. Мне всегда было интересно, какой именно вклад шоубизнес привносит в развитие экономики страны, а сногсшибательный политический успех Зеленского позволил открыть данные о его настоящем личном состоянии и проанализировать его соответствие тем размерам заработков, которые показывают подконтрольные теперь уже президенту компании. То, что открылось, имеет эффект холодного душа.

Меня потрясло открытие, что последние 5 лет, лет войны и обескровливания страны, компании Зеленского цинично свернули свою официальную коммерческую деятельность, вывели в тень реальные обороты, скрыли реальное количество наемных работников и перевели предприятия на режим убыточности. Очевидно, что в 2014 году были сделаны все шаги для минимизации объемов налогов в бюджет Украины. В то же время, сам Владимир Зеленский с женой активно скупали недвижимость и элитные активы и потратили на это не менее 13 млн долларов. Просто на минуту прошу представить. Когда гибли лучшие дочери и сыновья моей страны, когда мы собирали волонтерку, когда для бизнеса был введен трехлетний мораторий на проверки и надо было только одно: пахать на страну и наполнять бюджет, делать сильнее армию и платить налоги, пенсионный сбор, именно в этот сложный период компании Зеленского бросили свою страну и ушли в тень. Пошли, чтобы все миллионные заработки направить на личное обогащение и на раскрутку медийной предвыборной кампании, где искривлении ценности подменялись красивыми лозунгами.Далее о том, почему не надо очаровываться пустыми надеждами о ПреЗеденте — спасителе Украины. Чуда не будет, потому что Украина не в его шкале ценностей. Доказано стилем жизни Владимира Александровича.После того, как обнародовали декларацию президента Владимира Зеленского, меня очень беспокоили некоторые вещи в ней. Нет, не связи с Шефирами, хотя квартиры на двоих с ними выглядели довольно забавно. И даже не оффшорные компании, в которых Зеленский является конечным контролером. Если более точно, беспокоила не столько наличие этих компаний, а то, что скрыто за их существованием. Ведь существование «запасных аэродромов» и фирм в оффшорах не новость для украинских бизнесменов, а часто даже оправданная необходимость, когда речь идет о сложных экпортно-импортных расчетах. О корпоративных связях Зеленского уже написано переписано, даже вышли успокаивающие для пипла статьи о том, что он (Зеленский) «вышел из бизнеса» вроде этого: https://biz.liga.net/all/reklama-marketing/article/zelenskiy-vyshel-iz-biznesa-sovsem-i-eto-ne-shutka?fbclid=IwAR0JIOvNHAX9m8uDEXS6dEYe-5Lg6DOR_kVf55GQEcxlcRqg0v_j0Cn01Hc Но меня смущали цифры. Я знала какие и знала, как проверить свои подозрения. И вот я это сделала. Надо было проанализировать два публичных источника: собственно декларацию на сайте https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0 и интернет-платформу https://youcontrol.com.ua.

То, что мне открылось, полностью разваливает иллюзию о Зеленском как хорошем мальчике из народа, успешном и честном бизнесмене, а главное, оказывается, что барыга и тот, кто зарабатывал на войне, как раз именно он — новый ПреЗедент. Дальше только цифры и факты, с моими короткими комментариями. Итак, из декларации за 2018 год нам стало известно, что Владимир Зеленский по состоянию на 1 января 2019 владеет такими активами (фото 1), в пересчете на дату приобретения на общую сумму около 16,2 млн долларов США. Для расчета я использовала средние курсы в годы, когда происходило приобретение актива. Но это не существенно для понимания масштаба потрясения, которое меня ждало в финале анализа. Интересно, что наибольшие суммы покупок и накоплений были осуществлены в период с 2014 по 2018 годы. На 15,5 млн долларов (как минимум) семья Зеленского пополнила свои активы за время войны Украины и России.

Справедливости ради стоит обратить внимание на то, что у Зеленских есть кредиты на общую сумму 2,1 миллиона долларов США (в эквиваленте) — (фото 2). Пересчет осуществляла по актуальным курсам на 2019, год подачи декларации. Львиная доля этих кредитов, похоже, была направлена ​​на покупку элитной недвижимости в Великобритании в 2014 году. Точно понять из декларации это сложно, но судя по тому, что квартиры указаны в качестве актива, но в статусе аренды, можно предположить, что в собственность Зеленским они перейдут после полной выплаты кредита. Обычная практика для Великобритании и других стран Европы. Итак, имеем 15,5 — 2,1 = 13,4 млн долларов, потраченных Зеленским на приобретение активов за 5 лет войны. Это около 335 млн гривен. Мне стало интересно, если Владимир и Елена Зеленские столько заработали, то сколько же приносят дохода подконтрольные им компании, какие зарплаты получает коллектив, и, главное, сколько налогов заплатили они в бюджет Украины от коммерческой деятельности за эти 5 лет. Обратилась снова к декларации Владимира Зеленского и проанализировала деятельность всех компаний, которые зарегистрированы в Украине и в которых Президент или имеет корпоративную долю, или выступает конечным бенефициаром. К сожалению, доступа к финансовым данным компаний, зарегистрированным за рубежом, в том числе в оффшорах, у меня нет. Но мне было более интересно получить информацию непосредственно о вкладе бизнеса тогда еще не президента в экономику нашей страны. Полученные данные обобщила для вас в таблицу (фото 3, 4, 5), кому интересно проверить, сайт https://youcontrol.com.ua/dashboard/ к вашим услугам.



Результат меня ошеломил! Оказывается, начиная с 2014 года во всех одиннадцати компаниях было критически свернута официальная численность работников, в большинстве она составляла менее двух человек. Две из указанных компаний не проводили деятельность вообще после 2009 года, из девяти работающих пять (5!) работали с убытками. Только три компании имели периодически незначительные прибыли. Очевидно, что при таких показателях, речь не идет об уплате существенных и стабильных сумм налогов в бюджет страны. Примечательно, что к 2014 году некоторые из компаний демонстрировали активную финансовую деятельность, имели немалый штат работников, но свернули все с началом войны. Напомню, во всех этих обществах существенное участие, даже контроль имел Владимир Зеленский. Особенно стоит выделить ООО «Киноквартал» (ЕГРПОУ 35692227), с которым в 2018 году был подписан контракт на 25 млн грн госзаказа (помните, соглашение от министерства культуры на создание «гуцульского вестерна» — производство (создание) национального фильма патриотического направления), но даже это не спасло компанию от убытков. Мне было непонятно, откуда у Зеленских взялись такие большие средства, если их компании находятся на грани выживания. И куда попадают все доходы от многочисленных концертов, фильмов, анимаций, продажи авторских прав, участия в рекламе, которые позволили Зеленским обогатиться на более чем 13 млн долларов? Обратила внимание, что в декларации одним из источников дохода Зеленских указана заработная плата в ООО «Квартал 95″ (ЕГРПОУ 37663088). Эта компания не была указана, как подконтрольная Зеленскому, а исключительно как работодатель. В целом, Владимир и Елена Зеленская получили в этой компании за 2018 год 5,3 млн гривен зарплаты. Еще доходы от аренды и проценты приносят около 2,5 млн гривен. Получается, годовой доход Зеленских составляет примерно 300 000 долларов США. Анализ именно этого ООО «Квартал 95″ (ЕГРПОУ 37663088) показал, что оно осуществляет предпринимательскую деятельность в Украине, имеет постоянный штат работников до 100 человек, приличные прибыли в 2017-2018 годах, всего 120 млн гривен за все время работы, платит налоги. Но оно не является и не может быть «другим источником дохода» Зеленских, кроме выплаты заработной платы. Да и возможность платить такие значительные суммы зарплаты была у компании исключительно в последний 2018 год, ранее же ООО «Квартал 95″ колебалась между незначительными доходами и убытками, а обороты были в разы меньше. Зеленским, чтобы заработать 13 млн долларов при таких постоянных заработках, понадобилось бы 44 года! Результаты деятельности этой компании можно посмотреть на фото 6. Именно она принадлежит GREEN FAMILY LTD, из контролеров которой Зеленский вышел ради президентства, а контролерами ООО «Квартал 95″ стали Борис и Сергей Шефиры и Тимур Миндич — друзья и партнеры Президента. Кроме указанных в таблице (фото 3,4,5) украинских предприятий, Зеленский контролирует такие иностранные компании: Aldorante Limited (Кипр), Vilhar Holdings Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso SRL (Италия), а также, до передачи прав Борису Шефиры, еще и знаменитую GREEN FAMILY LTD. Может именно там потерялись доходы от многочисленных концертов, фильмов, анимаций, продажи авторских прав, участия в рекламе, которые позволили Зеленским обогатиться на более чем 13 млн долларов? Пока понятным становится одно. Декларация Президента демонстрирует нам, что пока одна часть страны смотрела интересный сериал о простом учителя на велосипеде, который чудом стал Президентом Украины и поборол всех плохих дядек, а вторая часть страны воевала против России, волонтерила, пыталась бороться с коррупцией, теряла своих близких и не находила времени на телевизор, актер главной роли Владимир Зеленский максимально выводил из Украины обороты своих компаний, критически минимизировал объемы уплаты налогов и занимался личным обогащением. А как иначе это назвать? Цифры — штука упрямая, с ними сложно спорить. Я попыталась узнать, какую финансовую помощь оказывал Зеленский военным или пострадавшим от войны гражданским. Есть очень разрозненная информация. Кто-то пишет о 1 млн.грн., который собрал весь коллектив 95 квартала в 2014 году, есть упоминания об автомобиле, который пригнали из Бельгии, но вроде этим занимались тоже коллективно Юзик (Юрий Корявченков) с другими волонтерами, пишут о переоборудованном автобусе 95 квартала под передвижной кинотеатр для зоны АТО. Может и так, может какую-то помощь Зеленский и оказывал, как и большинство населения Украины в эти годы. Но очевидным остается факт, который может свидетельствовать об уклонении от налогообложения и незаконном обогащении будущего в то время президента. Квартиры, дома, гостиничные номера, другая элитная недвижимость на более чем 13 млн долларов, оффшорные компании, бизнес в России (аШоТакое?), Все, в чем обвинял ПреЗедент своего предшественника, одной декларацией вскрылось о нем самом. Мне стало интересно посмотреть данные о предшественнике. На том же сайте YOUCONTROL я набрала два слова: Петр Порошенко. Высветилось 89 компаний, которые основал или имел отношение к управлению или созданию бывший Президент. Я выбрала наугад первую, на которую кликнула мышка. Это оказался Кременчугский «Рошен». Компания работает 19 лет, последние годы она дает работу 500 сотрудникам, считай 500 семей имеют стабильный заработок, на выплату заработной платы предприятие потратило только в 2018 году более 110 млн гривен. Представьте размер налогов, который получило государство. И это только одно предприятие. Поверьте, каждое следующее, которое я просматривала, почти менее впечатляющие показатели. Получается, Порошенко удалось создать десятки предприятий, которые даже без его управления продолжают работать на экономику страны. В то же время, Зеленский, будучи фактическим владельцем и контролером вышеперечисленных в статье компаний, во время войны Украины с агрессором, сделал все, чтобы лишить государство реальных налоговых поступлений от своего бизнеса. Именно эти годы он выбрал для приумножения личного капитала, пиара себя-Голобородько и информационной дискредитации главнокомандующего воюющей страны. Я далека от идеализации Порошенко, но с учетом изложенной информации именно к Владимиру Зеленскому у меня больше вопросов. Возможно, теперь они появятся и у компетентных органов. Очень хочу увидеть, соответствуют ли уплаченные Зеленским во время войны налоги в бюджет Украины суммам «заработанных» активов. Чтобы быть гетманом, надо быть государственником, и во времена тяжелых испытаний для страны идти на жертвы и всего себя посвящать служению народу. Это были самые тяжелые 5 лет для современной Украины. И о своих приоритетах в эти времена Зеленский громко заявил нам своей декларации о доходах. Не быть Владимиру гетманом. А для нас, гражданского общества, это четкий сигнал, что все остается в руках и воле пассионариев. Власть приходит и меняется, но важно не потерять ориентиры и ценности, добытые тяжелой ценой. Надо быть и в дальнейшем готовыми к вызовам, и держать удар. Главное, не забывать: Украина — понад усе! Наталя Лютіков Я уверена, что ценности важны. Но не менее важно различать, когда человек исповедует истинные ценности, а когда имитирует преданность ним. Кандидат Зеленский заставил поверить общество в то, что он честный и преданный своей стране, что именно он является образцом простого парня из народа, который своим добросовестным трудом достиг успеха в бизнесе и популярности, заработал честно состояние и является борцом с коррупцией и барыгами во власти. При этом в термин «барыга» вкладывалось именно мнение о незаконном личном обогащении в ущерб интересам страны и собственного народа.Мне всегда было интересно, какой именно вклад шоубизнес привносит в развитие экономики страны, а сногсшибательный политический успех Зеленского позволил открыть данные о его настоящем личном состоянии и проанализировать его соответствие тем размерам заработков, которые показывают подконтрольные теперь уже президенту компании.То, что открылось, имеет эффект холодного душа. Свернуть Меня потрясло открытие, что последние 5 лет, лет войны и обескровливания страны, компании Зеленского цинично свернули свою официальную коммерческую деятельность, вывели в тень реальные обороты, скрыли реальное количество наемных работников и перевели предприятия на режим убыточности. Очевидно, что в 2014 году были сделаны все шаги для минимизации объемов налогов в бюджет Украины. В то же время, сам Владимир Зеленский с женой активно скупали недвижимость и элитные активы и потратили на это не менее 13 млн долларов.Просто на минуту прошу представить. Когда гибли лучшие дочери и сыновья моей страны, когда мы собирали волонтерку, когда для бизнеса был введен трехлетний мораторий на проверки и надо было только одно: пахать на страну и наполнять бюджет, делать сильнее армию и платить налоги, пенсионный сбор, именно в этот сложный период компании Зеленского бросили свою страну и ушли в тень. Пошли, чтобы все миллионные заработки направить на личное обогащение и на раскрутку медийной предвыборной кампании, где искривлении ценности подменялись красивыми лозунгами.Далее о том, почему не надо очаровываться пустыми надеждами о ПреЗеденте — спасителе Украины. Чуда не будет, потому что Украина не в его шкале ценностей. Доказано стилем жизни Владимира Александровича. После того, как обнародовали декларацию президента Владимира Зеленского, меня очень беспокоили некоторые вещи в ней. Нет, не связи с Шефирами, хотя квартиры на двоих с ними выглядели довольно забавно. И даже не оффшорные компании, в которых Зеленский является конечным контролером. Если более точно, беспокоила не столько наличие этих компаний, а то, что скрыто за их существованием. Ведь существование «запасных аэродромов» и фирм в оффшорах не новость для украинских бизнесменов, а часто даже оправданная необходимость, когда речь идет о сложных экпортно-импортных расчетах. О корпоративных связях Зеленского уже написано переписано, даже вышли успокаивающие для пипла статьи о том, что он (Зеленский) «вышел из бизнеса» вроде этого: https://biz.liga.net/all/reklama-marketing/article/zelenskiy-vyshel-iz-biznesa-sovsem-i-eto-ne-shutka?fbclid=IwAR0JIOvNHAX9m8uDEXS6dEYe-5Lg6DOR_kVf55GQEcxlcRqg0v_j0Cn01Hc Но меня смущали цифры. Я знала какие и знала, как проверить свои подозрения. И вот я это сделала. Надо было проанализировать два публичных источника: собственно декларацию на сайте https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0 и интернет-платформу https://youcontrol.com.ua.

То, что мне открылось, полностью разваливает иллюзию о Зеленском как хорошем мальчике из народа, успешном и честном бизнесмене, а главное, оказывается, что барыга и тот, кто зарабатывал на войне, как раз именно он — новый ПреЗедент. Дальше только цифры и факты, с моими короткими комментариями. Итак, из декларации за 2018 год нам стало известно, что Владимир Зеленский по состоянию на 1 января 2019 владеет такими активами (фото 1), в пересчете на дату приобретения на общую сумму около 16,2 млн долларов США. Для расчета я использовала средние курсы в годы, когда происходило приобретение актива. Но это не существенно для понимания масштаба потрясения, которое меня ждало в финале анализа. Интересно, что наибольшие суммы покупок и накоплений были осуществлены в период с 2014 по 2018 годы. На 15,5 млн долларов (как минимум) семья Зеленского пополнила свои активы за время войны Украины и России.

Справедливости ради стоит обратить внимание на то, что у Зеленских есть кредиты на общую сумму 2,1 миллиона долларов США (в эквиваленте) — (фото 2). Пересчет осуществляла по актуальным курсам на 2019, год подачи декларации. Львиная доля этих кредитов, похоже, была направлена ​​на покупку элитной недвижимости в Великобритании в 2014 году. Точно понять из декларации это сложно, но судя по тому, что квартиры указаны в качестве актива, но в статусе аренды, можно предположить, что в собственность Зеленским они перейдут после полной выплаты кредита. Обычная практика для Великобритании и других стран Европы. Итак, имеем 15,5 — 2,1 = 13,4 млн долларов, потраченных Зеленским на приобретение активов за 5 лет войны. Это около 335 млн гривен. Мне стало интересно, если Владимир и Елена Зеленские столько заработали, то сколько же приносят дохода подконтрольные им компании, какие зарплаты получает коллектив, и, главное, сколько налогов заплатили они в бюджет Украины от коммерческой деятельности за эти 5 лет. Обратилась снова к декларации Владимира Зеленского и проанализировала деятельность всех компаний, которые зарегистрированы в Украине и в которых Президент или имеет корпоративную долю, или выступает конечным бенефициаром. К сожалению, доступа к финансовым данным компаний, зарегистрированным за рубежом, в том числе в оффшорах, у меня нет. Но мне было более интересно получить информацию непосредственно о вкладе бизнеса тогда еще не президента в экономику нашей страны. Полученные данные обобщила для вас в таблицу (фото 3, 4, 5), кому интересно проверить, сайт https://youcontrol.com.ua/dashboard/ к вашим услугам.



Результат меня ошеломил! Оказывается, начиная с 2014 года во всех одиннадцати компаниях было критически свернута официальная численность работников, в большинстве она составляла менее двух человек. Две из указанных компаний не проводили деятельность вообще после 2009 года, из девяти работающих пять (5!) работали с убытками. Только три компании имели периодически незначительные прибыли. Очевидно, что при таких показателях, речь не идет об уплате существенных и стабильных сумм налогов в бюджет страны. Примечательно, что к 2014 году некоторые из компаний демонстрировали активную финансовую деятельность, имели немалый штат работников, но свернули все с началом войны. Напомню, во всех этих обществах существенное участие, даже контроль имел Владимир Зеленский. Особенно стоит выделить ООО «Киноквартал» (ЕГРПОУ 35692227), с которым в 2018 году был подписан контракт на 25 млн грн госзаказа (помните, соглашение от министерства культуры на создание «гуцульского вестерна» — производство (создание) национального фильма патриотического направления), но даже это не спасло компанию от убытков. Мне было непонятно, откуда у Зеленских взялись такие большие средства, если их компании находятся на грани выживания. И куда попадают все доходы от многочисленных концертов, фильмов, анимаций, продажи авторских прав, участия в рекламе, которые позволили Зеленским обогатиться на более чем 13 млн долларов? Обратила внимание, что в декларации одним из источников дохода Зеленских указана заработная плата в ООО «Квартал 95″ (ЕГРПОУ 37663088). Эта компания не была указана, как подконтрольная Зеленскому, а исключительно как работодатель. В целом, Владимир и Елена Зеленская получили в этой компании за 2018 год 5,3 млн гривен зарплаты. Еще доходы от аренды и проценты приносят около 2,5 млн гривен. Получается, годовой доход Зеленских составляет примерно 300 000 долларов США. Анализ именно этого ООО «Квартал 95″ (ЕГРПОУ 37663088) показал, что оно осуществляет предпринимательскую деятельность в Украине, имеет постоянный штат работников до 100 человек, приличные прибыли в 2017-2018 годах, всего 120 млн гривен за все время работы, платит налоги. Но оно не является и не может быть «другим источником дохода» Зеленских, кроме выплаты заработной платы. Да и возможность платить такие значительные суммы зарплаты была у компании исключительно в последний 2018 год, ранее же ООО «Квартал 95″ колебалась между незначительными доходами и убытками, а обороты были в разы меньше. Зеленским, чтобы заработать 13 млн долларов при таких постоянных заработках, понадобилось бы 44 года! Результаты деятельности этой компании можно посмотреть на фото 6. Именно она принадлежит GREEN FAMILY LTD, из контролеров которой Зеленский вышел ради президентства, а контролерами ООО «Квартал 95″ стали Борис и Сергей Шефиры и Тимур Миндич — друзья и партнеры Президента. Кроме указанных в таблице (фото 3,4,5) украинских предприятий, Зеленский контролирует такие иностранные компании: Aldorante Limited (Кипр), Vilhar Holdings Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso SRL (Италия), а также, до передачи прав Борису Шефиры, еще и знаменитую GREEN FAMILY LTD. Может именно там потерялись доходы от многочисленных концертов, фильмов, анимаций, продажи авторских прав, участия в рекламе, которые позволили Зеленским обогатиться на более чем 13 млн долларов? Пока понятным становится одно. Декларация Президента демонстрирует нам, что пока одна часть страны смотрела интересный сериал о простом учителя на велосипеде, который чудом стал Президентом Украины и поборол всех плохих дядек, а вторая часть страны воевала против России, волонтерила, пыталась бороться с коррупцией, теряла своих близких и не находила времени на телевизор, актер главной роли Владимир Зеленский максимально выводил из Украины обороты своих компаний, критически минимизировал объемы уплаты налогов и занимался личным обогащением. А как иначе это назвать? Цифры — штука упрямая, с ними сложно спорить. Я попыталась узнать, какую финансовую помощь оказывал Зеленский военным или пострадавшим от войны гражданским. Есть очень разрозненная информация. Кто-то пишет о 1 млн.грн., который собрал весь коллектив 95 квартала в 2014 году, есть упоминания об автомобиле, который пригнали из Бельгии, но вроде этим занимались тоже коллективно Юзик (Юрий Корявченков) с другими волонтерами, пишут о переоборудованном автобусе 95 квартала под передвижной кинотеатр для зоны АТО. Может и так, может какую-то помощь Зеленский и оказывал, как и большинство населения Украины в эти годы. Но очевидным остается факт, который может свидетельствовать об уклонении от налогообложения и незаконном обогащении будущего в то время президента. Квартиры, дома, гостиничные номера, другая элитная недвижимость на более чем 13 млн долларов, оффшорные компании, бизнес в России (аШоТакое?), Все, в чем обвинял ПреЗедент своего предшественника, одной декларацией вскрылось о нем самом. Мне стало интересно посмотреть данные о предшественнике. На том же сайте YOUCONTROL я набрала два слова: Петр Порошенко. Высветилось 89 компаний, которые основал или имел отношение к управлению или созданию бывший Президент. Я выбрала наугад первую, на которую кликнула мышка. Это оказался Кременчугский «Рошен». Компания работает 19 лет, последние годы она дает работу 500 сотрудникам, считай 500 семей имеют стабильный заработок, на выплату заработной платы предприятие потратило только в 2018 году более 110 млн гривен. Представьте размер налогов, который получило государство. И это только одно предприятие. Поверьте, каждое следующее, которое я просматривала, почти менее впечатляющие показатели. Получается, Порошенко удалось создать десятки предприятий, которые даже без его управления продолжают работать на экономику страны. В то же время, Зеленский, будучи фактическим владельцем и контролером вышеперечисленных в статье компаний, во время войны Украины с агрессором, сделал все, чтобы лишить государство реальных налоговых поступлений от своего бизнеса. Именно эти годы он выбрал для приумножения личного капитала, пиара себя-Голобородько и информационной дискредитации главнокомандующего воюющей страны. Я далека от идеализации Порошенко, но с учетом изложенной информации именно к Владимиру Зеленскому у меня больше вопросов. Возможно, теперь они появятся и у компетентных органов. Очень хочу увидеть, соответствуют ли уплаченные Зеленским во время войны налоги в бюджет Украины суммам «заработанных» активов. Чтобы быть гетманом, надо быть государственником, и во времена тяжелых испытаний для страны идти на жертвы и всего себя посвящать служению народу. Это были самые тяжелые 5 лет для современной Украины. И о своих приоритетах в эти времена Зеленский громко заявил нам своей декларации о доходах. Не быть Владимиру гетманом. А для нас, гражданского общества, это четкий сигнал, что все остается в руках и воле пассионариев. Власть приходит и меняется, но важно не потерять ориентиры и ценности, добытые тяжелой ценой. Надо быть и в дальнейшем готовыми к вызовам, и держать удар. Главное, не забывать: Украина — понад усе! Наталя Лютіков https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/ Пионтковский – о «нормандском формате»: Театр четырёх актёров ради капитуляции

Пионтковский – о «нормандском формате»: Театр четырёх актёров ради капитуляции Как Зеленский прячет свои деньги

Как Зеленский прячет свои деньги Андрей Пионтковский: три ближайших советника-сотрудника Зеленского неустанно работают на Кремль

Андрей Пионтковский: три ближайших советника-сотрудника Зеленского неустанно работают на Кремль Порошенко — ошибки и успехи, Зеленский — задачи и вызовы