Январь 3rd, 2020

У Marvel появится первый супергерой-трансгендер

На такой шаг в киностудии пошли, «каждый зритель аудитории видел себя отраженным на экране».

Кинокомпания Marvel Studios добавит в свою киновселенную первого супергероя-трансгендера. Об этом сообщил директор студии Кевин Фиг в Нью-Йоркской киноакадемии.

Во время разговора с фанатами киновселенной, один из участников спросил, есть ли у компании планы создать «ЛГБТ-персонажей», и Фиг ответил положительно.

Сообщается, что в 2020 году в ленте Вечные появятся персонаж-гей, а также герой с ограниченными возможностями — он будет плохо слышать.

Герой с азиатско-американскими корнями появится в лентах Шан-Чи и «Легенда о десяти кольцах.

По словам Фига, в компании хотят, чтобы «каждый член глобальной аудитории видел себя на экране».