У Marvel появится первый супергерой-трансгендер

На такой шаг в киностудии пошли, «каждый зритель аудитории видел себя отраженным на экране».
Кинокомпания Marvel Studios добавит в свою киновселенную первого супергероя-трансгендера. Об этом сообщил директор студии Кевин Фиг в Нью-Йоркской киноакадемии.
Во время разговора с фанатами киновселенной, один из участников спросил, есть ли у компании планы создать «ЛГБТ-персонажей», и Фиг ответил положительно.
Сообщается, что в 2020 году в ленте Вечные появятся персонаж-гей, а также герой с ограниченными возможностями — он будет плохо слышать.
Герой с азиатско-американскими корнями появится в лентах Шан-Чи и «Легенда о десяти кольцах.
По словам Фига, в компании хотят, чтобы «каждый член глобальной аудитории видел себя на экране».
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