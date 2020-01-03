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В США предрекли новую войну на Ближнем Востоке

Фото: U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle C. Talbot / REUTERS

Убийство в Багдаде главы спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани может спровоцировать новую войну на Ближнем Востоке. Это в своем Twitter предрек американский сенатор Крис Мерфи.

По его словам, Сулеймани однозначно являлся врагом США. «Вопрос в другом: действительно ли Америка только что ликвидировала без разрешения конгресса второго по значимости человека в Иране, сознавая, что потенциально развязывает крупномасштабную региональную войну?», — отметил сенатор.

Ранее 3 января сообщалось, что Сулеймани был убит в результате авиаудара в аэропорту иракского Багдада во время встречи с заместителем командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, которого США обвиняют в организации нападения на американское посольство.

Category: Новости, США ﻿
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