В Египте раскопали древние «космические шлемы» (фото)

В Египте раскопали древние «космические шлемы» — группа ученых нашла странные головные уборы, абсолютно сферической формы, предназначение которых пока непонятно. Археологи назвали их «космическими шлемами», из-за их необычной формы.

«Раскопки двух конусов с кладбищ Амарны подтверждают, что трехмерные головные конусы на восковой основе иногда надевали на мертвых в Древнем Египте, и что доступ к этим объектам не был ограничен высшей элитой. Открытие в Амарне поддерживает идею о том, что живые также носили такие головные уборы, хотя до сих пор трудно определить, как часто и почему», — подчеркнули ученые.

В искусстве, обнаруженном в городе, а также в Египте в целом, такие сферы появляется не редко. Их часто изображают на головах гостей на банкете или владельцев гробниц, участвующих в погребальных ритуалах.

Конусы также можно найти на изображениях людей, которые ловят рыбу и охотятся в загробной жизни. Необычный головной убор, кажется, имеет определенную связь с родами, плодовитостью и исцелением.