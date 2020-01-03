Январь 3rd, 2020 В Багдаде уничтожен командующий спецназа иранской гвардии и командир Хизбаллы



США уничтожили в Ираке Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Иранского корпуса стражей исламской революции.



Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Иранского корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и его заместитель были уничтожены в результате ракетного удара США по аэропорту в Багдаде.

По сообщениям в арабских социальных сетях, среди убитых в результате американского удара в аэропорту Багдада — шурин Кассема Сулеймани и сын Имада Мугние, ликвидированного израильтянами в Дамаске в 2008 году командира ливанской “Хизбаллы”. Шиитское ополчение Ирака подтвердило также гибель одного из своих лидеров Абу Махди аль-Мухандиса.



По другим сообщениям, среди убитых — заместитель лидера ливанской “Хизбаллы”.

В обшей сложности погибли от 8 до 12 шиитских боевиков и иранских военных. Иран подтверждает гибель пяти боевиков и «двух гостей».



Иранские официальные лица заявили «Нью-Йорк Таймс», что убийство Сулеймани может привести к войне и обвинили в случившемся США и Израиль. США подтвердили, что атаковали аэропорт, и что в результате атаки были уничтожены две цели, связанные с Ираном в Багдаде.



Иран уже заявил, что в ликвидации виновны Израиль и США и пообещал ответ: «Все переговоры с США закончились. Теперь один дискурс — месть». В ближайшие часы соберется Совет национальной безопасности Ирана, чтобы обсудить ответные шаги.



Официальные лица Ирана предсказывают «большую войну» и утверждают, что ответом будет только нападение, а не дипломатические переговоры. Вместе с Сулеймани погиб его заместитель.



Тело Касема Сулеймани было настолько повреждено, что опознать его удалось только по кольцу с характерным камнем, которое он постоянно носил.



В Багдаде ночью состоялась демонстрация ликования в связи с убийством Сулеймани. Это не странно, учитывая, что именно Сулеймани являлся одним из командиров, которые жестоко подавили экономические протесты в ноябре. Тогда было убито около тысячи человек.



Багдадский аэропорт в настоящее время закрыт.



Министерство обороны США опубликовало заявление о том, что авиаудар по цели в международном аэропорту Багдада, в результате которого был убит командующий иранскими «Силами аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани, был осуществлен по приказу президента Дональда Трампа, передает CNN.



В заявлении сказано, что эта операция была проведена в рамках «решительных оборонительных действий, направленных на защиту американского персонала за рубежом», с целью сдержать «планы будущих атак со стороны Ирана».



Пентагон заявляет, что Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе». Также в заявлении минобороны США отмечено, что Сулеймани и «Силы аль-Кудса» были ответственны за гибель сотен и ранения тысяч американских военнослужащих в Ираке и других странах.



Вооруженные силы США приведены в состояние повышенной готовности. В мире цены на нефть подскочили на 4%, но затем несколько снизились.



Вчера Сулеймани сделал заявление, что Иран не боится войны с США, и способен победить. Сегодня иранские официальные лица уже заявляют, что Иран несомненно отомстит США за убийство Сулеймани.

Пресс-представитель про-иранской милиции Хашд аш-Шааби Ахмед аль-Ассади выступил с заявлением в связи с ликвидацией американцами верхушки организации и генерала Касема Сулеймани.



Аль-Ассади заявил: «Американский и израильский враги ответственны за ликвидацию Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани”.



Бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мухаммед Резаи поклялся , что Иран “яростно отомстит” Америке.



Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что ликвидация командира Сил Аль-Кудс является “чрезвычайно глупой и опасной эскалацией”. Зариф заявил: «Америка несет всю полноту ответственности за свой грубый авантюризм”.



Эту атаку США объявили ответом на попытку штурма шиитскими ополченцами американского посольства в Багдаде, в котором Вашингтон обвинил Иран. Нападение на посольство последовало после авиаударов США, в результате которых погибли 25 шиитских ополченцев, поддерживаемых Ираном в Ираке. Иракские службы безопасности не предприняли никаких усилий, чтобы остановить протестующих, когда те шли к посольству после похорон погибших в результате авиаударов. Демонстрантам было разрешено пройти через контрольно-пропускной пункт, ведущий в этот район.

Участники марша, многие из которых были в форме народной милиции, кричали: «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!». Толпа подожгла три трейлера, использовавшихся охранниками посольства. Толпе удалось проникнуть в зону проверки посетителей и пожечь ее. Посол покинул здание, работа посольства до сих пор не возобновилась, хотя нападавшие покинули этот район.

Подразделение «Аль-Кудс» занимается специальными операциями за пределами Ирана. Вчастности, Сулеймани отвечал за поддержку ХАМАСа и «Хизбаллы». Он часто посещал Ирак, особенно в последнее время. Считается, что он поддерживал интересы Ирана при избрании нового правительства.



Касем Сулеймани не раз оказывался на волосок от смерти и заявлял, что не боится никаких угроз.



С момента вторжения США и их союзников в Ирак в 2003 году, США не предпринимали столько обязывающих действий на Ближнем Востоке.



В свете ликвидации в Ираке командующего Корпусом стражей Исламской революции Касема Сулеймани, на границах Израиля с Сирией и Ливаном объявлен максимальный уровень готовности.



Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации было принято решение закрыть для посетителей горнолыжный курорт Хермон.



На текущий момент дополнительных инструкций для жителей Голанских высот и северных населенных пунктов не поступало.



Генерал Касем Сулеймани: национальный герой и лидер террористов. Краткая биография



Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 в Канат-е Малеке (юго-восток Ирана), в бедной крестьянской семье. После окончания пяти классов начальной школы, 13-летним подростком отправился на заработки в Керман. Работал на стройке.



Вскоре после исламской революции 1979 года вступил в «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР) – военизированную организацию, подчинявшуюся лично верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи. Но после начальной военной подготовки Сулеймани направили заниматься водоснабжением на родине, в провинции Керман.



В 1980-м участвовал в боевых действиях КСИР против курдов. Это был его первых военный опыт. Получил звание лейтенанта.



Карьере Сулеймани помогла ирако-иранская война, начавшаяся осенью 1980 года. После войны, дослужившись до бригадного генерала, он в 1987 году стал командующим 41-й пехотной дивизии «Тараллах».



В 1990-х годах командовал частями КСИР на юго-востоке Ирана, в городе Керман. Боролся с наркоторговлей.



В 2000 году был назначен командующим силами специального назначения КСИР – «Силами аль-Кудс». Тесно контактировал с ливанской «Хизбаллой».



В 2008 году возглавил группу иранских следователей, которые должны выяснить обстоятельства гибели в Дамаске руководителя спецслужб «Хизбаллы» Имада Мугнии (Мурнии).



После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Касем Сулеймани руководил созданием проиранского ополчения в этой стране и в Ираке, перед которым ставилось несколько задач: защита режима Башара Асада, борьба с неправительственными суннитскими вооруженными формированиями (в том числе, с «Исламским государством», «Ан-Нусрой» и другими), подготовка к вооруженным действиям против Израиля. Он также наладил поставки ракетных вооружений ливанской «Хизбалле».



В Иране Касем Сулеймани считался национальным героем. Он подчинялся исключительно верховному лидеру Али Хаменеи. В то же время, в Тегеране были политики, опасавшиеся растущего влияния Сулеймани.



Имя Касема Сулеймани было включено в «чёрный список» ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана.



В США и Израиле на Сулеймани возлагали ответственность за многие действия проиранских террористов против израильских и американских объектов. Он неоднократно выступал с призывами уничтожить Израиль.



3 января 2020 был убит в Багдаде в результате авиаудара ВВС США. По заявлению Пентагона, спецоперация по уничтожению Сулеймани была проведена по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.



Телеканал Al-Sura сообщает также о том, что американские морские пехотинцы арестовали в Багдаде члена парламента Хади аль-Амери и лидера партии Асаиб аль-Хак Каиза аль-Халили.



Канал ссылается на источники в партии Бадр.



Каиз аль-Халили является лидером иракской Хизбаллы — милиции, ответственной за атаки против американских баз в Ираке. Илон Маск планирует разместить в космосе несколько тысяч спутников

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