Январь 3rd, 2020

Ученые рассчитали реальный размер Вселенной



С момента появления инструментов расчета космических расстояний, астрономы пытаются оценить и измерить масштабы космоса. Еще каких-то 100 лет назад они не видели дальше Млечного Пути. А ведь это всего лишь одна из сотен миллиардов галактик.



В расчетах ученых относительно размера Вселенной лежит 2 фактора. Первое – то, насколько далекие объекты мы можем наблюдать. И второе, постоянное расширение Вселенной.



Астрономы научились оценивать дальность видимых объектов по излучению, которое от них исходит. Самые удаленные объекты находятся в красном спектре. Существующая техника позволяет разглядеть галактики, удаленные от нас на 13,8 миллиарда световых лет. С учетом законов расширения Вселенной, ученые получили расстояние до них – 46,5 миллиарда световых лет.



Таким образом, в обе стороны расстояние получается равным 93 миллиарда световых лет. Это и есть размер видимой части Вселенной. Правда здесь есть одно очень большое Но.



Астрономы из Оксфордского университета сделали прогноз, что вся Вселенная примерно в 250 раз больше той, что мы можем наблюдать и оценивать. Скорее всего, ни мы, ни даже наши потомки не смогут даже увидеть, что лежит так далеко.



Фото: dailymail