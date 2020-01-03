 
 
Январь 3rd, 2020

У Газпрома новый конкурент в Европе: 3 страны подписали соглашение о газопроводе с Ближнего Востока

В четверг в Афинах три средиземноморские страны — Греция, Кипр и Израиль заключили межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed, который соединит Ближний Восток с Европой, сообщает Cyprus Mail.

Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed

Документ подписали министры энергетики трех стран. На церемонии присутствовали премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис и Израиля — Биньямин Нетаньяху, а также президент Кипра Никос Анастасиадис.

Лидер Кипра назвал соглашение «историческим», заявив, что оно создает основу для реального взаимодействия: «На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не соперничество, особенно это касается энергетических и других вопросов, которые могут связать государства региона».

Газопровод EastMed будет проходить по Средиземному морю от Израиля через Кипр и Крит на материковую Грецию — и далее в Италию.

Category: Израиль, Новости, Россия ﻿
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