 
 
Январь 3rd, 2020

Съемочные площадки фильмов в реальном мире

Для воссоздания сцен фильма художники-декораторы все чаще обращаются к цифровым технологиям. Фоном съемок режиссерам служит зеленый или голубой экран, который впоследствии мастера по компьютерной графике трансформируют в необходимые пейзажи и интерьеры. Но одной цветной тряпкой, бывает, и не обойтись, и целая реальность создается в павильоне студии. Для максимальной реалистичности помещения облицовывают различными материалами, покрывают тысячами тонн земли и даже понижают в них температуру.

Иногда в поисках других миров кинематографисты стараются по максимуму задействовать естественный ландшафт. В отличие от студийных, декорации, воссозданные среди природы, после съемок разбираются не всегда, так и оставаясь стоять посреди лесов или пустынь. Эти 10 мест когда-то служили съемочной площадкой к известным фильмам, но после создания кинолент их забросили, и теперь их может посетить любой желающий. Съемочные площадки фильмов в реальном мире «Звездные войны» Под пейзажи планеты Татуин из киносаги «Звездные войны» идеально подошли ландшафты вблизи небольшого городка Нефта в Тунисе. Среди бесконечных песков вместе со своей командой Джордж Лукас выстроил город Мос-Эспа, состоящий из причудливых жилищ. Съемочные площадки фильмов в реальном мире «Пираты Карибского моря» В фильме «Пираты Карибского моря» родным городом нескольких главных персонажей стал город под названием Порт-Рояль. Декорации населенного пункта возводились в бухте Вейлилабоу Бей, расположенной на островном государстве Сент-Винсент и Гренадины. Съемочные площадки фильмов в реальном мире «Голодные игры» Съемочной площадкой самого бедного из дистриктов Панема — 12 — стала заброшенная деревня под названием Henry River Mill Village в Северной Калифорнии. В местечке, которое жители покинули еще в 20-х годах, сохранилось около 20 домов и здание магазина — они-то и стали главными декорациями съемок. Съемочные площадки фильмов в реальном мире «Цель номер один» Часть сцен фильма «Цель номер один» снимали на ранчо Blue Cloud. Оно расположено в 50 километрах от Голливуда и часто используется режиссерами в качестве места съемокСъемочные площадки фильмов в реальном мире «Охотники на ведьм» Вымышленный городок Аугсбург из знаменитой сказки пришлось строить в настоящем лесу. Декорации города были возведены в лесном массиве, в нескольких километрах от Берлина. Съемочные площадки фильмов в реальном мире «Бездна» Для съемок картины «Бездна» Джеймсу Кэмерону даже не пришлось создавать все декорации с нуля. Под одну из них он модернизировал недостроенную атомную электростанцию Чероки возле городка Гэффни в Южной Каролине. Именно в ней проводились все подводные съемки картиныСъемочные площадки фильмов в реальном мире «У холмов есть глаза» Почувствовать себя героем фильма «У холмов есть глаза» можно в Марокко. Здесь в местечке Сус-Масса-Драа и была построена заправочная станция из кинолентыСъемочные площадки фильмов в реальном мире «Крупная рыба» Город, в котором происходят события фантастической трагикомедии Тима Бертона «Крупная рыба», был выстроен на острове посреди реки в Монтгомери, штат Алабама. Сейчас неотъемлемой частью интерьеров домов стала также всевозможная растительность. Съемочные площадки фильмов в реальном мире «Цельнометаллическая оболочка» Фильм о войне во Вьетнаме Стэнли Кубрик от начала и до конца снимал в Англии. Декорациями к ленте стал заброшенный завод по производству угольного газа Beckton Gas Works. Съемочные площадки фильмов в реальном мире «Властелин колец» Шир, родина хоббитов из культовой саги «Властелин колец», был воссоздан на территории овцеводческой фермы. Неудивительно, что сейчас основными ее обитателями являются овцы.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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