Январь 3rd, 2020 Съемочные площадки фильмов в реальном мире Для воссоздания сцен фильма художники-декораторы все чаще обращаются к цифровым технологиям. Фоном съемок режиссерам служит зеленый или голубой экран, который впоследствии мастера по компьютерной графике трансформируют в необходимые пейзажи и интерьеры. Но одной цветной тряпкой, бывает, и не обойтись, и целая реальность создается в павильоне студии. Для максимальной реалистичности помещения облицовывают различными материалами, покрывают тысячами тонн земли и даже понижают в них температуру.



Иногда в поисках других миров кинематографисты стараются по максимуму задействовать естественный ландшафт. В отличие от студийных, декорации, воссозданные среди природы, после съемок разбираются не всегда, так и оставаясь стоять посреди лесов или пустынь. Эти 10 мест когда-то служили съемочной площадкой к известным фильмам, но после создания кинолент их забросили, и теперь их может посетить любой желающий. «Звездные войны» Под пейзажи планеты Татуин из киносаги «Звездные войны» идеально подошли ландшафты вблизи небольшого городка Нефта в Тунисе. Среди бесконечных песков вместе со своей командой Джордж Лукас выстроил город Мос-Эспа, состоящий из причудливых жилищ. «Пираты Карибского моря» В фильме «Пираты Карибского моря» родным городом нескольких главных персонажей стал город под названием Порт-Рояль. Декорации населенного пункта возводились в бухте Вейлилабоу Бей, расположенной на островном государстве Сент-Винсент и Гренадины. «Голодные игры» Съемочной площадкой самого бедного из дистриктов Панема — 12 — стала заброшенная деревня под названием Henry River Mill Village в Северной Калифорнии. В местечке, которое жители покинули еще в 20-х годах, сохранилось около 20 домов и здание магазина — они-то и стали главными декорациями съемок. «Цель номер один» Часть сцен фильма «Цель номер один» снимали на ранчо Blue Cloud. Оно расположено в 50 километрах от Голливуда и часто используется режиссерами в качестве места съемок. «Охотники на ведьм» Вымышленный городок Аугсбург из знаменитой сказки пришлось строить в настоящем лесу. Декорации города были возведены в лесном массиве, в нескольких километрах от Берлина. «Бездна» Для съемок картины «Бездна» Джеймсу Кэмерону даже не пришлось создавать все декорации с нуля. Под одну из них он модернизировал недостроенную атомную электростанцию Чероки возле городка Гэффни в Южной Каролине. Именно в ней проводились все подводные съемки картины. «У холмов есть глаза» Почувствовать себя героем фильма «У холмов есть глаза» можно в Марокко. Здесь в местечке Сус-Масса-Драа и была построена заправочная станция из киноленты. «Крупная рыба» Город, в котором происходят события фантастической трагикомедии Тима Бертона «Крупная рыба», был выстроен на острове посреди реки в Монтгомери, штат Алабама. Сейчас неотъемлемой частью интерьеров домов стала также всевозможная растительность. «Цельнометаллическая оболочка» Фильм о войне во Вьетнаме Стэнли Кубрик от начала и до конца снимал в Англии. Декорациями к ленте стал заброшенный завод по производству угольного газа Beckton Gas Works. «Властелин колец» Шир, родина хоббитов из культовой саги «Властелин колец», был воссоздан на территории овцеводческой фермы. Неудивительно, что сейчас основными ее обитателями являются овцы. Названы 10 лучших сериалов всех времен

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