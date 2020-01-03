Январь 3rd, 2020

Открыт первый в мире музей похмелья

В хорватской столице Загребе открыли музей, который собирает истории похмелья и реликвии пьяных вечеров.

«Первый в мире музей похмелья», по словам его создателей, пока воспроизводит только праздничную сторону попойки. Но они уверяют, что скоро покажут всю опасность, которая сопровождает чрезмерное употребление алкоголя.

«Музей рассказывает о некоторые ночи между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь», — говорит 24-летний Рино Дубокович, который открыл музей в начале декабря со своей подругой Робертой Микелич.

Речь идет о «собирание в одном месте предметов, с которыми люди просыпались, и историй, которые сопровождают их», пишет CNN.

В то время как многие музеи по всему миру посвященные алкоголя, у двух молодых людей возникла идея места, посвященного пьянчужке. К открытию музея их побудила также история одного из их друзей, проснувшегося с велосипедной педалью в кармане, не зная, как она туда попала.

В крошечном музее выставлены сувениры и реликвии, связанные с 25 историями похмелья.