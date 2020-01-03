Январь 3rd, 2020

На вооружение ВМФ США поступила новейшая противокорабельная ракета-невидимка (фото)







Newsru.co.il передает: Военно-морской флот США сообщил о принятии на вооружение новой противокорабельной ракеты-невидимки AGM-158C, предназначенной для запуска с воздушных платформ. Ими будут оснащены самолеты F-18, которые смогут нести две такие ракеты.



Крылатая ракета с турбореактивной силовой установкой, разработанная компанией Lockheed Martin, способна доставить боеголовку массой 1.000 фунтов (453 килограмма) на расстояние в 500 миль. Она оборудована новейшей системой наведения и устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.



При полете она сканирует систему противоракетной обороны противника и прокладывает маршрут через наименее защищенные участки. Для наведения на цель ей не требуется GPS. Ракета может действовать в любых погодных условиях.