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На вооружение ВМФ США поступила новейшая противокорабельная ракета-невидимка (фото)




Newsru.co.il передает: Военно-морской флот США сообщил о принятии на вооружение новой противокорабельной ракеты-невидимки AGM-158C, предназначенной для запуска с воздушных платформ. Ими будут оснащены самолеты F-18, которые смогут нести две такие ракеты.

Крылатая ракета с турбореактивной силовой установкой, разработанная компанией Lockheed Martin, способна доставить боеголовку массой 1.000 фунтов (453 килограмма) на расстояние в 500 миль. Она оборудована новейшей системой наведения и устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.

При полете она сканирует систему противоракетной обороны противника и прокладывает маршрут через наименее защищенные участки. Для наведения на цель ей не требуется GPS. Ракета может действовать в любых погодных условиях.

Category: Новости, США ﻿
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