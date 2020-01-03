Январь 3rd, 2020

На России утеряны пенсионные истории россиян — все надбавки временно приостановлены

Из баз данных Пенсионного фонда РФ (ПФР) исчезли сведения о трудовой деятельности населения за последние несколько лет – в официальных выписках на 2 января они отсутствуют, пишет Фонтанка ру.







Действующее законодательство возлагает на всех работодателей обязанность ежемесячно передавать в ПФР так называемые персонифицированные сведения на каждого сотрудника. Они используются для расчета страхового (трудового) стажа, официально начисленной заработной платы и уплаченных с нее взносов на пенсионное страхование. Выписку с такими данными каждый гражданин в режиме онлайн может получить через Единый портал государственных и муниципальных услуг.



Как сообщил «Фонтанке» читатель по имени Евгений, в выписке с индивидуального лицевого счета, полученной им 1 января, сведения о работе в 2017 – 2019 годах отсутствовали, тогда как в ранее выданных документах они имели место. У журналиста «Фонтанки» и ряда коллег исчезла трудовая деятельность с 2016 года. Хотя при получении информации система не предупреждает о каких-либо сбоях, ведении профилактических работ или иных исключительных обстоятельствах.