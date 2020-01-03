Морские коммандос Израиля -Шайетет-13, празднуют 70-й день рождения

Название подразделения основано на обычае, ставшем традицией среди моряков: поднимать бокал 13-го числа каждого месяца
В середине этой недели основатели подразделения морского спецназа, получившего название «Шайетет-13», командиры их поколения, бойцы и нынешние командиры встретились в Атлите, чтобы отметить круглую дату – 70-летие созданию части военно-морских коммандос.
Название подразделения было основано на обычае, ставшем традицией среди моряков: поднимать бокал 13-го числа каждого месяца
Авторитетный онлайн-журнал «Солдат удачи» напоминает своим читателям, что первая операция боевого спецназа была связана со срывом поставки по морю оружия в Ливан.
В связи с успехом операции 13 мая 1948 года в Израиле был создан постоянный отряд морского спецназа, позже объединенный с другим флотским формированием специального назначения (начало 50-х годов прошлого века), получив своё нынешнее название «Шайетет-13».
Первым командиром израильских морских коммандос стал Йохай Бен-Нун, а через два года «Шайетет-13» было разделено на 2 дивизиона: учебный и, собственно, боевой.
Из наиболее известных операций «Шайетет-13» можно особо выделить:
- в 1973 году морские коммандос приняли участие в рейде на Бейрут
- захват судна «Карин А» (2002 год), следующем по курсу к сектор Газы, на борту корабля находилось оружие, предназначенное для палестинской террористической группировки ХАМАС. Бойцы «Шайетет 13» захватили корабль, предотвратив доставку оружия.
- операцию «Четыре вида» (2009 год), проведенную в акватории Средиземного моря, в результате которой было перехвачено грузовое судно «Francop», шедшее под флагом Антигуа и Барбуда. На судне были обнаружены сотни тонн оружия, предназначенного для ливанской шиитской террористической группировки «Хизбалла».
- конфликт у берегов Газы (2010 год).
Вообще, «Шайетет 13» принимал участие во всех войнах Израиля, кроме Войны за независимость, имея передовые корабли и вооружение.
Подразделение было шесть раз награждено сертификатами отличия, вручаемыми лично начальниками генштаба Армии обороны Израиля (последняя награда была вручена в июле прошлого года).
צילום: דובר צה»ל
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/215614
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