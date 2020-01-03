Морские коммандос Израиля -Шайетет-13, празднуют 70-й день рождения

В середине этой недели основатели подразделения морского спецназа, получившего название «Шайетет-13», командиры их поколения, бойцы и нынешние командиры встретились в Атлите, чтобы отметить круглую дату – 70-летие созданию части военно-морских коммандос.

Название подразделения было основано на обычае, ставшем традицией среди моряков: поднимать бокал 13-го числа каждого месяца

Авторитетный онлайн-журнал «Солдат удачи» напоминает своим читателям, что первая операция боевого спецназа была связана со срывом поставки по морю оружия в Ливан.

В связи с успехом операции 13 мая 1948 года в Израиле был создан постоянный отряд морского спецназа, позже объединенный с другим флотским формированием специального назначения (начало 50-х годов прошлого века), получив своё нынешнее название «Шайетет-13».