Кот Иззи с невероятными глазами покорил соцсети

Хозяйка Иззи рассказывает, что купила черно-белого котенка именно из-за забавной мордочки. Все мы знаем, что котята бывают милыми и симпатичными, но далеко не все остаются такими, становясь взрослыми. Поэтому она не испытывала никаких иллюзий и относила мимику Иззи к его возрастным, преходящим особенностям.
Но к удивлению хозяйки, кот подрастал, а его мордочка продолжала оставаться умилительно дурашливой. Кот, как это ни странно звучит, постоянно гримасничал, живо реагируя на изменения вокруг него. Это нужно было непременно запечатлеть, что женщина и сделала. Несколько снимков Иззы, выложенные в соцсети, вызвали настоящую бурю умиления и количество фолловеров начало стремительно расти.
Сейчас Иззи участвует в фотосессиях почти каждый день, а его популярности в сети могут позавидовать некоторые звезды. Кот-артист с золотыми глазами оставил позади по количеству подписчиков даже китайского героя инстаграма, толстячка Тан Чанга, которого совсем недавно называли кошачьей звездой номер один.
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