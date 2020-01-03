Кот Иззи с невероятными глазами покорил соцсети

Говорят что глаза — зеркало души. Не знаем, как это работает у котов, но хочется верить, что также как у людей. В любом случае от мордочки кота Иззи трудно отвести взгляд, настолько щедро наделила его природа. Глаза пушистого красавца настолько необычны, что сделали его звездой инстаграма, за жизнью которой следят 350 тысяч подписчиков.

Справедливости ради нужно сказать, что инстаграм Иззи «ведет» вместе с кошкой по имени Зоэ, но звездой, вне всякого сомнения, считается именно он. Удивительные золотистые глаза кота органично дополняет выразительная мордочка, большую часть времени изображающая различную степень удивления окружающим миром.

Хозяйка Иззи рассказывает, что купила черно-белого котенка именно из-за забавной мордочки. Все мы знаем, что котята бывают милыми и симпатичными, но далеко не все остаются такими, становясь взрослыми. Поэтому она не испытывала никаких иллюзий и относила мимику Иззи к его возрастным, преходящим особенностям.

Но к удивлению хозяйки, кот подрастал, а его мордочка продолжала оставаться умилительно дурашливой. Кот, как это ни странно звучит, постоянно гримасничал, живо реагируя на изменения вокруг него. Это нужно было непременно запечатлеть, что женщина и сделала. Несколько снимков Иззы, выложенные в соцсети, вызвали настоящую бурю умиления и количество фолловеров начало стремительно расти.

Сейчас Иззи участвует в фотосессиях почти каждый день, а его популярности в сети могут позавидовать некоторые звезды. Кот-артист с золотыми глазами оставил позади по количеству подписчиков даже китайского героя инстаграма, толстячка Тан Чанга, которого совсем недавно называли кошачьей звездой номер один.