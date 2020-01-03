Январь 3rd, 2020

Исследователи — в Антарктиде есть как минимум 6 неизвестных станций

В Антарктиде есть как минимум 6 неизвестных станций, которые можно рассмотреть со спутника. И вероятно практически все они заброшены. Об этом сообщила австралийская исследовательская группа при Сиднейском институте океанологии. Большая часть баз была обнаружена исключительно случайным образом при анализе спутниковых снимков с воздуха и только одна при аэрофотосъемке местности более двадцати лет назад.

Как правило эти базы представляют собой временные сооружения, рассчитанные на год-два для зимовок кораблей или как места для пополнения сезонных запасов на случай экстренной необходимости. В действительности таких баз в Антарктиде больше, рассказал в интервью The Expolurer руководитель исследовательской команды Грег Хоффман. Однако в основном их принадлежность вполне явная — та или другая страна взяли на себя ответственность за создание объекта. Шесть же баз на окраинах метрика до сих пор не идентифицированы.