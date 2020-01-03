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Иран заявил о десяти жертвах ударов США, помимо Сулеймани и замглавы ополчения

Посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди рассказал подробности нападения ВВС США на кортеж главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

По словам дипломата, ракетному обстрелу подверглись два автомобиля, ехавших в столицу Ирака Багдад из аэропорта.

Погибли все находящиеся в машинах люди, в том числе генерал Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще десять человек.

Отмечается, что среди жертв были попутчики и охранники высокопоставленных военных.

Category: Новости, США ﻿
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