Январь 3rd, 2020

Иран заявил о десяти жертвах ударов США, помимо Сулеймани и замглавы ополчения

Посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди рассказал подробности нападения ВВС США на кортеж главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

По словам дипломата, ракетному обстрелу подверглись два автомобиля, ехавших в столицу Ирака Багдад из аэропорта.

Погибли все находящиеся в машинах люди, в том числе генерал Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще десять человек.

Отмечается, что среди жертв были попутчики и охранники высокопоставленных военных.