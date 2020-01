Январь 3rd, 2020

«Гарри Поттер» может получить продолжение

Как сообщают источники издания We Got This Covered, создатели фильмов о Гарри Поттере планируют выпустить продолжение.

Сюжет будет вращаться вокруг истории, которая происходит спустя 20 лет после событий финала. Предполагается, что одной из главных героинь станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца. Также в центре истории окажется младший сын Гарри Альбус Северус.