Январь 3rd, 2020

Эксперты назвали четыре плохих привычки, которые старят лицо на несколько лет





Дабы сохранить молодость лица, не обязательно прибегать к дорогим процедурам и пластическим операциям. Порой, достаточно отказаться от некоторых повседневных привычек, старящих нашу кожу, считают сотрудники Сиднейского медикома.

Чтобы избежать затрат на дорогие уходовые средства и не поддавать себя травмоопасным процедурам в будущем, откажись от следующих привычек:



Сон лицом в подушку. Каждую ночь мы спим в одинаковых позах, из-за чего со временем на лице появляются «линии сна». И если у юных девушек они быстро исчезают, то с возрастом такие линии начнут преобразовываться в морщины, избавиться от которых практически невозможно.



Есть два способа избежать этого: первый вариант — приучить себя спать на спине, второй — использовать перед сном специальные тейпы, которые предотвращают появление заломов.



Неправильная осанка способствует появлению морщин на шее. Поэтому нужно следить за положением тела и стараться держать шею под прямым углом.



Неправильный уход за кожей вокруг глаз. После водных процедур лучше вытирать лицо промакивающими движениями, а не растирающими. А еще откажись от привычки тереть глаза руками сразу после пробуждения.



Привычка жевать жвачку. От чрезмерной нагрузки на челюсть может появиться ассиметрия челюсти и морщины вокруг рта. Поэтому, прежде чем возьмешь в руки жвачку, подумай, стоит ли оно того.