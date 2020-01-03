Автомобиль Tesla не смогли утилизировать в Австрии





Полтора месяца назад некий Доминик Фреймут врезался на своей Tesla в дерево в Кёссене (Австрия). Машина загорелась. Оказавшиеся поблизости люди вытащили водителя и вызвали пожарных (на фото выше, обратите внимание, что пожарные в дыхательных аппаратах).

Для эвакуации Tesla пожарные использовали специальный контейнер для электромобилей.

Пожарной службе пришлось таким обзавестить, поскольку электромобиль может повторно самовозгореться. Контейнер заполняют водой и выдерживают в нем электромобиль в течение 3-х дней.

С тех пор останки Tesla валяются на площадке для аварийных автомобилей. На всякий случай — с самого краю.

Хозяин площадки все это время пытается найти желающих их утилизировать. Официальный партнер Tesla в Австрии сообщил, что ничем не может помочь. Местные фирмы по утилизации отходов не хотят связываться с батареей Tesla из-за опасности процесса разборки и того, что не известен состав химикатов в ней (Tesla держит его в секрете от конкурентов). Нашлись фирмы по переработке батарей в Бельгии и Германии, но не понятно как довезти — нужен перевозчик с лицензией на подобный особо опасный груз, какового, возможно, вообще нет в Австрии. Теперь Tesla обещает прислать спецов из Голландии. Ждут-с.

Сам Фреймут (слева на последнем фото) заявил, что не представлял, на какой бомбе замедленного действия он сидел, и что больше никогда такое не купит.

По материалам Brennender Tesla muss in Kühlcontainer и E-Autowracks: Brandgefährlicher Sondermüll.