Январь 3rd, 2020

Apple стала стоить 1 330 000 000 000 долларов!

Стоимость акций корпорации Apple по итогам биржевых торгов, прошедших 2 января, превысила 300 долларов за штуку, установив новый рекорд. За торговую сессию акции производителя айфонов подорожали на 2,3%.

Как отмечают аналитики Bloomberg, на котировки ценных бумаг Apple повлияли хорошие финансовые результаты корпорации в третьем квартале, спрос на новые наушники AirPods, а также запуск стримингового сервиса Apple TV+.

Исходя из стоимости акции на момент закрытия торгов в США 2 января рыночная капитализация Apple оценивается в 1,33 триллиона долларов, сообщает The Financial Times. По этому показателю Apple — крупнейшая компания в мире. Рыночная капитализация корпорации Microsoft, занимающей второе место, 1,23 триллиона долларов.

В июне 2014 года Apple провела процедуру дробления акций по формуле 7-к-1. До этого стоимость акций Apple доходила до 700 долларов (в 2012 году). После процедуры дробления акции корпорации торговались ниже 100 долларов за штуку. Отметку в 200 долларов акции Apple преодолели в августе 2018 года.