 
 
Январь 3rd, 2020

10 мотивирующих фильмов, которые вдохновляют начать новую жизнь

10 мотивирующих фильмов, которые вдохновляют начать новую жизнь

Сразу после новогодних курантов все упомянутые тобой желание должны начать реализовываться. Каждое твое «хочу» требует стараний, вдохновения и … мотивации! Поэтому, чтобы в новом 2020 году стать лучшей версией себя почти с крутезних фильмов.

И чтобы создать правильный настрой для такой нелегкой дела, мы подготовили для тебя подборку лент, которые обязательно подарят вдохновение и мотивацию. Наслаждайся!

Начни сначала

Фильм, который заставит тебя как никогда раньше поверить в собственную силу. История талантливой и харизматичной Майи, которую сыграла Джей Ло, заставит тебя смеяться, плакать и идти вперед несмотря ни на что.

Джой

Лучшего фильма о собственном деле и борьбе женщины на пути к успеху, не найти. Дженнифер Лоуренс фантастически показала все взлеты и падения реальной бизнес-вумен. Порция девичьего вдохновения в чистом виде.

В погоне за счастьем

Реальные события из жизни Криса Гарднера, который прошел путь от продавца до биржевого брокера, не оставят равнодушным никого. «Если у тебя есть мечта, ты должен защитить ее. Люди, которые сами не могут ничего сделать, будут говорить, что тебе это не под силу. Хочешь чего-то? Иди и достигни этого. Точка» — фраза главного героя, которая как нельзя лучше передает суть фильма .

Человек, который изменил все

Несмотря на финансовые трудности, менеджер Билли Бин имеет целью создать конкурентоспособную бейсбольную команду. Актерская работа Брэда Питта в этом фильме признана едва ли не лучшей в его карьере.

Социальная сеть

Лента о создании социальной сети «Facebook» — один из топовых мотивационных фильмов современности. Ведь, кто зарядит на успех лучше, чем Марк Цукерберг и его команда?

1+1

Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, что недавно вышел из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается принести в жизнь аристократа дух счастья и приключений.Цветок пустыни

История Варис Дирие — это история сильной, неординарной женщины. В 13 лет ее заставили выйти замуж, а потом она едва убежала из Сомали в Лондон. Несмотря на личные проблемы, комплексы и страхи, Варис стала известной моделью и основала фонд для помощи женщинам.

Одержимость

Кино талантливого Дэмиена Шазелла рассказывает о молодом и перспективном ударнике Эндрю, который мечтает стать известным. Для этого он поступает в Шафферскую консерваторию, где его потенциал берется воплощать в жизнь преподаватель. Правда, методы у него довольно своеобразны.

Большие глаза

В 60-х годах прошлого века на весь мир прогремела история о грандиозном обмане, который был организован супружеской парой художников Маргарет и Уолтером Кин. Картины детей с большими глазами, которые прекрасно продавались, как оказалось, были написаны совсем не тем человеком, которому поклонялись и чьим талантом искренне восхищались.

Король говорит!

Отец королевы Елизаветы II рос застенчивым юношей с проблемами речевого аппарата. Но отречение брата от престола заставило его столкнуться лицом к лицу со своими комплексами. И преодолеть их.

Всегда говори «Да»

Бесподобный Джим Кэрри умеет смешить до слез и одновременно учить, как правильно относиться к жизни. Говорить «да» бывает непросто. Так же, как и строгое «нет». Найти золотую середину вам поможет эта романтическая комедия.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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