В Швеции пенсионеров будут селить с мигрантами в целях дружбы

В Швеции запустят уникальную программу для интеграции мигрантов. Иностранцев будут подселять к пенсионерам в специальных общежитиях. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Авторы проекта SällBo считают, что это избавит пожилых людей от чувства одиночества, а мигрантам поможет интегрироваться в новой стране и культуре.
Программу начнут осуществлять в городе Хельсингборг. Пенсионерам выделят 31 квартиру, 20 — мигрантам в возрасте от 18 до 25 лет. Половина — для семей с детьми.
«Подобный способ расселения еще не практиковался ни в одной стране мира», — пишут создатели проекта.
http://mignews.com/news/culture/world/261219_114237_94372.html
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