Январь 2nd, 2020

В Голливуде рассказали как сделали самой дорогой костюм для фильма

Знаете ли Вы, что было самым дорогостоящим в производстве нового фильма «Грань будущего» (Edge Of Tomorrow) с участием Тома Круза и Эмили Блант. Оказывается это полнофункциональные боевые костюмы, снятые в фильме. Костюмы в фильме называются Экзосюитс и их майор Уильям Кейдж (Круз) и сержант Рита Вратаски (Блант) использовали для войны с инопланетянами.

Чтобы их разработать и создать съемочной команде потребовалось более 4 месяцев.

Костюмы, используемые при съемках фильмов бывают разных форм и размеров. Нередко, чтобы удешевить производство фильмов в наше время используются визуальные костюмы, созданные с использованием 3D компьютерных технологий, но это не тот случай, что в фильме «Край завтрашнего дня». Кстати, именно так переводится название фильма «Edge Of Tomorrow», однако в наш прокат он пошел как «Грань будущего».

Боевой костюм Экзосюитс из фильма «Грань будущего» абсолютно настоящий, он содержит огромное количество деталей и на его создание ушло много времени.

Так как при съемках актерам необходимо было передвигаться в костюмах, директор Дуг Лиман сформулировал несколько требований к проектированию костюма. Во-первых, он должен был бы быть открытым костюмом, а также он не должен был сковывать свободу движения человеческого тела.

Для фильма было изготовлено 70 костюмов ExoSuits. Еще 50 костюмов было сделано из мягкого материала.

Сам Том Круз также помогал при разработке боевых костюмов. По его словам, костюм в среднем весил от 25 до 55 килограммов в зависимости от комплектации.

В общей сложности было создано три различных типов костюмов. Каждый включал различные виды оружия.

Особое внимание было уделено созданию костюма Эмили Блант, чтобы она выделялась на фоне других. Для этого на груди костюма были начертаны красные линии, которые должны символизировать путь Риты «в ад и обратно».

Для того, чтобы облачить актера в такой костюм потребовалась помощь команды из четырех человек.

Для того, чтобы одеть костюм, Тому Крузу потребовалось 30 минут. Чтобы раздеться он затратил тоже 30 минут.

«Создание полностью функционирующего костюма ExoSuit было таким сложным процессом, но в конце концов мы все были невероятно горды работой» — сказал Дуг Лиман.