 
 
Январь 2nd, 2020

В Голливуде рассказали как сделали самой дорогой костюм для фильма

ALL YOU NEED IS KILL

Знаете ли Вы, что было самым дорогостоящим в производстве нового фильма «Грань будущего» (Edge Of Tomorrow) с участием Тома Круза и Эмили Блант. Оказывается это полнофункциональные боевые костюмы, снятые в фильме. Костюмы в фильме называются Экзосюитс и их майор Уильям Кейдж (Круз) и сержант Рита Вратаски (Блант) использовали для войны с инопланетянами.

Чтобы их разработать и создать съемочной команде потребовалось более 4 месяцев.

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Костюмы, используемые при съемках фильмов бывают разных форм и размеров. Нередко, чтобы удешевить производство фильмов в наше время используются визуальные костюмы, созданные с использованием 3D компьютерных технологий, но это не тот случай, что в фильме «Край завтрашнего дня». Кстати, именно так переводится название фильма «Edge Of Tomorrow», однако в наш прокат он пошел как «Грань будущего».

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Боевой костюм Экзосюитс из фильма «Грань будущего» абсолютно настоящий, он содержит огромное количество деталей и на его создание ушло много времени.

Так как при съемках актерам необходимо было передвигаться в костюмах, директор Дуг Лиман сформулировал несколько требований к проектированию костюма. Во-первых, он должен был бы быть открытым костюмом, а также он не должен был сковывать свободу движения человеческого тела.

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Для фильма было изготовлено 70 костюмов ExoSuits. Еще 50 костюмов было сделано из мягкого материала.

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Сам Том Круз также помогал при разработке боевых костюмов. По его словам, костюм в среднем весил от 25 до 55 килограммов  в зависимости от комплектации.

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В общей сложности было создано три различных типов костюмов. Каждый включал различные виды оружия.

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Особое внимание было уделено созданию костюма Эмили Блант, чтобы она выделялась на фоне других. Для этого на груди костюма были начертаны красные линии, которые должны символизировать путь Риты «в ад и обратно».

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Для того, чтобы облачить актера в такой костюм потребовалась помощь команды из четырех человек.

Для того, чтобы одеть костюм, Тому Крузу потребовалось 30 минут. Чтобы раздеться он затратил тоже 30 минут.

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«Создание полностью функционирующего костюма ExoSuit было таким сложным процессом, но в конце концов мы все были невероятно горды работой» —  сказал Дуг Лиман.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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