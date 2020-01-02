Турция вводит свои войска в Ливию

Парламент Турции одобрил законопроект об отправке военных в Ливию.

Как передает телеканал NTV, в документе говорится об отправке специалистов для обучения ливийских бойцов.

Ранее правительство национального согласия Ливии попросило Анкару оказать военную поддержку для сдерживания наступления на Триполи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал решить вопрос в январе.

Турция обеспокоена победами войск генерала Халифы Хафтара в боях с ПНС. По мнению Анкары, в конфликте на стороне Хафтара воюют в том числе «российские наемники».