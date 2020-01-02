 
 
Январь 2nd, 2020

Суперпушка Ирака, которая могла взорвать мир — стали известны новые подробности

Амбициозными проектами супероружия грезят, вероятно, все диктаторы. У России была царь-пушка (а затем и царь-бомба), Гитлер создал своих «Густава» и «Дору» для атаки линии Мажино; Саддам Хусейн пошел дальше всех.

Сейчас остатки того, что должно было стать разрушительным оружием, хранятся в Royal Armouries, Форт-Нельсон. Многие люди просто проходят мимо, даже не догадываясь, зачем тут эти огромные трубы. А ведь проект «Вавилон» развалился в последний момент: еще немного, и весь мир смог бы поглазеть, как далеко умеет стрелять гигантская пушка дядюшки Саддама.

Большой Вавилон: суперпушка Ирака, которая могла взорвать мир

Удивительный по своей амбициозности проект «Вавилон» был запущен под патронажем Саддама Хусейна. На столь решительный шаг диктатор отважился во время ирано-иракской войны 1980-х годов.

Большой Вавилон: суперпушка Ирака, которая могла взорвать мир

Естественно, своих инженеров такого уровня в стране не было. Проектом заведовал иностранные специалисты. За основу супероружия были приняты исследования старого проекта HARP, который в 1960-х разрабатывал канадский артиллерист Джеральд Булл.

Большой Вавилон: суперпушка Ирака, которая могла взорвать мир

Сведения о проекте «Вавилон» крайне отрывочны — американцы постарались засекретить, от греха подальше, всю полученную после свержения диктатора информацию. Известно, что всего существовало четыре устройства, одно из которых находилось на поздней стадии разработки.

Большой Вавилон: суперпушка Ирака, которая могла взорвать мир

Изделие «Большой Вавилон» стреляло двусоставным снарядом. Обычный метательный поддерживался в нижней части дула удлиненным снарядом, задача которого была поддерживать в стволе постоянное давление.

Большой Вавилон: суперпушка Ирака, которая могла взорвать мир

Гигантское орудие могло вести огонь 600-кг зарядами на дальности до 1000 километров. Кроме того, «Большой Вавилон» умел запускать двухтонный реактивный снаряд, способный выводить на орбиту спутник весом в 200 килограмм. При таком методе значительно снижалась стоимость вывода на орбиту — всего 600$ за килограмм.

Большой Вавилон: суперпушка Ирака, которая могла взорвать мир

По счастью, мечтам Саддама Хусейна о сверхоружии сбыться было не суждено. Автора проекта, Джеральда Булла, убили в Брюсселе, уже в 1990 году. Чуть позже, американские спецслужбы удачно перехватили части «Большого Вавилона», которые переправлялись в Ирак через Европу.

Большой Вавилон: суперпушка Ирака, которая могла взорвать мир

Само собой, Ирак тут же заявил, что это — всего лишь компоненты нефтяного оборудования. ООН, в свою очередь, официально ответили, что не намерены рисковать. Компоненты «Большого Вавилона» были уничтожены в 1991 году.

Category: Мир, Новости ﻿
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