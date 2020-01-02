Январь 2nd, 2020

Суперпушка Ирака, которая могла взорвать мир — стали известны новые подробности

Амбициозными проектами супероружия грезят, вероятно, все диктаторы. У России была царь-пушка (а затем и царь-бомба), Гитлер создал своих «Густава» и «Дору» для атаки линии Мажино; Саддам Хусейн пошел дальше всех.

Сейчас остатки того, что должно было стать разрушительным оружием, хранятся в Royal Armouries, Форт-Нельсон. Многие люди просто проходят мимо, даже не догадываясь, зачем тут эти огромные трубы. А ведь проект «Вавилон» развалился в последний момент: еще немного, и весь мир смог бы поглазеть, как далеко умеет стрелять гигантская пушка дядюшки Саддама.

Удивительный по своей амбициозности проект «Вавилон» был запущен под патронажем Саддама Хусейна. На столь решительный шаг диктатор отважился во время ирано-иракской войны 1980-х годов.

Естественно, своих инженеров такого уровня в стране не было. Проектом заведовал иностранные специалисты. За основу супероружия были приняты исследования старого проекта HARP, который в 1960-х разрабатывал канадский артиллерист Джеральд Булл.

Сведения о проекте «Вавилон» крайне отрывочны — американцы постарались засекретить, от греха подальше, всю полученную после свержения диктатора информацию. Известно, что всего существовало четыре устройства, одно из которых находилось на поздней стадии разработки.

Изделие «Большой Вавилон» стреляло двусоставным снарядом. Обычный метательный поддерживался в нижней части дула удлиненным снарядом, задача которого была поддерживать в стволе постоянное давление.

Гигантское орудие могло вести огонь 600-кг зарядами на дальности до 1000 километров. Кроме того, «Большой Вавилон» умел запускать двухтонный реактивный снаряд, способный выводить на орбиту спутник весом в 200 килограмм. При таком методе значительно снижалась стоимость вывода на орбиту — всего 600$ за килограмм.

По счастью, мечтам Саддама Хусейна о сверхоружии сбыться было не суждено. Автора проекта, Джеральда Булла, убили в Брюсселе, уже в 1990 году. Чуть позже, американские спецслужбы удачно перехватили части «Большого Вавилона», которые переправлялись в Ирак через Европу.

Само собой, Ирак тут же заявил, что это — всего лишь компоненты нефтяного оборудования. ООН, в свою очередь, официально ответили, что не намерены рисковать. Компоненты «Большого Вавилона» были уничтожены в 1991 году.