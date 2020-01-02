Январь 2nd, 2020

Росстат: На России продолжает расти бедность

Вопреки «майским указам» Путина, требующий вдвое сократить армию нищих к 2024 году, по итогам января-сентября уровень бедности продолжил расти, сообщил в понедельник Росстат.



За 9 месяцев доля населения с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась с 13% до 13,1%, или на 100 тысяч аборигенов.



На начало четвертого квартала 19,2 млн россиян жили на сумму, меньше официального «порога нищеты», установленного на уровне 11942 рубля для трудоспособного населения, 9090 рублей для пенсионеров и 10838 рублей для детей.



Бедность на России превышает прошлогодние показатели весь год, следует из данных Росстата: за первый квартал она составила 14,3% (против 13,9%), за полгода — 13,5% (против 13,3%), за 9 месяцев 13,1% против 13%.



Статистика продолжает оставаться головной болью для путинских чиновников, у которых трещит по швам план достижения бутафорных целей развития, подписанный в мае Медведевым. Согласно плану, уже в этом году уровень бедности нужно было снизить до 12%.





В августе Минэкономразвития РФ уточнило прогноз, признав, что получить цифру ниже 12,5% не получится. Впрочем, и этот прогноз оказался слишком оптимистичным: на конец сентября фактическая цифра оказалась больше на 900 тысяч россиян.



Уровень субъективной бедности тем временем еще выше: по данным Росстата, на конец июня 49,4% россиян жаловались, что могут позволить себе только еду и одежду. Каждая седьмая семья находилась в положении, близком к казарменному, когда все доходы уходят только на