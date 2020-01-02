Январь 2nd, 2020

Памела Андерсон показала своих взрослых сыновей

Американская актриса , которая навсегда вошла в историю мирового кинематографа благодаря роли в комедии «Спасатели Малибу», потрясла сеть фотографией своих взрослых сыновей. На кадрах парни предстали во время одной из совместных фотосъемок.

Легендарная актриса часто шокирует поклонников откровенными светскими образами и не менее пикантными съемками. На ее страницах в социальных сетях часто появляются результаты работы для известных глянцев.

Однако недавно звезда поразила подписчиков черно-белой фотографией, на которой изображены ее взрослые сыновья. 23-летний актер Брэндон Томас Ли и 22-летний гитарист Дилан Джаггер Ли. Ребята позировали вместе в черных костюмах с длинным ремнем, держась за руки.

Мои дикие красивые мальчики, – с гордостью прокомментировала Памела Андерсон.