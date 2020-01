Январь 2nd, 2020 Одинокое детство, скандальный развод и разговоры с растениями: самое интересное о жизни принца Чарльза 71-летний принц Чарльз — фигура одновременно популярная и неоднозначная. Наследник престола всю жизнь находится в центре внимания публики, и отношение британцев к нему за это время не раз менялось. И сейчас, пока одни восхваляют сына королевы Елизаветы II и принца Филиппа, другие откровенно заявляют, что не хотят видеть Чарльза королем. Одинокий принц Сын принцессы Елизаветы Йоркской и ее мужа Филиппа Маунтбеттена появился на свет почти ровно через год после их свадьбы — 14 ноября 1948 года. Ребенок родился в Букингемском дворце, и в честь его рождения прогремел 41 артиллерийский залп, а колокола Вестминстерского аббатства прозвонили целых пять тысяч раз. Королева Елизавета II, принцы Филипп и Чарльз Через месяц архиепископ Кентерберийский крестил ребенка, крестной матерью стала его тетя — принцесса Маргарет. Елизавета кормила сына грудью два месяца, потом перестала, потому что заболела корью. С тех пор младенец стал часто надолго оставаться без мамы, которая после родов быстро вернулась к своим обычным обязанностям принцессы. Королева Елизавета II, принцы Филипп и Чарльз Ее муж Филипп первые пару лет мало участвовал в воспитании сына: его отправили служить на Мальту, так что «познакомиться» с ребенком отец толком не успевал. Правда, когда принц вернулся в Англию, а малыш немного подрос, между ними установились теплые отношения: Филипп учил сына рыбачить и охотиться, научил его плавать в бассейне дворца. Биографы пишут, что уже в зрелом возрасте Чарльз признавался: между ним и отцом всегда существовала дистанция, поскольку Филипп считал сына слишком мягким. Он старался воспитывать ребенка в строгости, чтобы сделать его более решительным и мужественным. Принцы Филипп и Чарльз Кроме того, Филипп известен своими колкими, иногда даже обидными шутками, и, говорят, их объектом часто становились дети. Но если младшая сестра Чарльза Анна, с детства уверенная в себе и открытая, легко отвечала на остроты отца, то сам Чарльз еще больше замыкался в себе. Принц Филипп и королева Елизавета II с детьми, Чарльзом и Анной Отношения взрослеющего принца с матерью тоже нельзя назвать идеальными: в королевском окружении говорят, что Елизавета часто демонстрировала «если не равнодушие, то определенную отстраненность». Взойдя на королевский престол, она стала еще больше времени проводить в разлуке с детьми, которым, по мнению биографов, не хватало даже просто тактильного контакта с матерью. Королева Елизавета II и принц Чарльз Рассказывают, как, вернувшись из полугодового турне, королева и принц Филипп приветствовали пятилетнего Чарльза и трехлетнюю Анну сухими рукопожатиями. Бывший личный секретарь Елизаветы Мартин Чартерис как-то сказал, что Чарльз «возможно, вообще не представлял себе, какими должны быть нормальные отношения матери и сына». Зато маленький принц был близок со своей бабушкой Елизаветой: королева-мать часто забирала ребенка в свою резиденцию, пока родители были в очередном отъезде. Она не жалела на внука времени, прививала ему любовь к искусству и, в отличие от властного отца, не пыталась «закалять» его мягкий характер. Королева Елизавета, принц Чарльз и принцесса Маргарет Школьные проблемы Начиная с пятилетнего возраста Чарльз получал частное образование под руководством своей гувернантки Кэтрин Пиблс. Затем мальчика отдали в одну из лучших школ Лондона. Он делал успехи в чтении и письме, а вот математика давалась ему с трудом. Также ему были интересны предметы, связанные с искусством, — музыка, рисование. Принц Чарльз Затем ребенка перевели в другую школу, ему пришлось переехать на обучение в Хэмпшир. Чарльзу было тогда девять лет, и его родители считали важным, чтобы принц рос среди своих сверстников и чувствовал себя обычным школьником. Однако Чарльзу оказалось сложно влиться в общество ровесников. Детям было все равно, что их одноклассник происходит из королевской семьи: мальчика дразнили из-за торчащих ушей и замкнутого характера. Принц сильно скучал по дому и любил одиночество. Он часто болел, в спорте особых успехов не добивался. Хотя верховой езде, к примеру, мать учила Чарльза с четырех лет, но даже его младшая сестра Анна лучше сидела в седле. Мальчику же не хватало смелости и уверенности. Как ни странно, застенчивый ребенок обнаружил, что комфортно чувствует себя на сцене: он увлеченно репетировал роли для школьных постановок, слушая записи спектаклей с профессиональными актерами. Впоследствии эти «тренировки» пригодились Чарльзу, когда ему приходилось выступать перед большой аудиторией. После школы 14-летнего принца отправили в Шотландию — в школу для мальчиков Гордонстоун, которую когда-то окончил принц Филипп. Пятилетнее обучение там, по сведениям биографов, Чарльз называл чуть ли не «тюремным заключением» и «абсолютным адом». Хотя на публике повзрослевший принц потом говорил, что Гордонстоун много ему дал, поскольку «там от каждого ученика требовали больше, чем в других школах, — и физически, и ментально». Условия действительно можно назвать жесткими: в любое время года в комнатах были открыты окна, а ученики ходили в коротких брюках. Каждый день начинался с пробежки еще до завтрака, после которой школьники принимали ледяной душ. Кстати, привычку начинать день с холодного душа Чарльз сохранил и во взрослой жизни. Отношения со сверстниками у принца и в этом учебном заведении складывались не очень-то гладко: его бывшие одноклассники говорят о настоящем буллинге, которому подвергался сын королевы. Многие из мальчиков не хотели дружить с принцем просто потому, что боялись заработать репутацию подхалима. По свидетельствам одноклассников, Чарльз предпочитал игнорировать обидчиков, не ввязывался в драки и не жаловался. Свои чувства он изливал только родственникам и оставшимся в Великобритании друзьям в письмах. Принц Чарльз в Гордонстоуне Влюбленность С годами Чарльз так и не мог добиться больших успехов в спорте, но стремился к ним: говорят, в подростковые годы он очень хотел быть похожим на отца, даже перенимал его манеру поведения. И вслед за Филиппом увлекся игрой в поло. Во второй половине 60-х стал принимать участие в соревнованиях, как и его папа. К сожалению, Чарльз на поле часто получал травмы, однажды ему даже пришлось накладывать швы на щеку. Но именно один из матчей в поло стал переломным моментом в его жизни: на игре в Виндзоре 22-летний Чарльз впервые увидел 23-летнюю Камиллу Шанд и влюбился. Пресса писала, что девушка якобы подошла к принцу первая со словами: Моя прапрабабушка была любовницей твоего прапрапрадедушки. Похоже, у нас много общего. Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз По другой информации, правда, их познакомила общая подруга — бывшая девушка Чарльза. В одной из книг о королевской семье говорится: Чарльзу понравилось, как Камилла улыбалась, — одновременно глазами и губами. Она смеялась над всякими глупостями, которые смешили и его. Он был очарован и сразу же после знакомства стал искать новой встречи с ней. Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз Между ними вспыхнул роман, но год спустя принц отправился служить на флот, а когда вернулся спустя восемь месяцев, девушка уже была помолвлена с лейтенантом британской армии Эндрю Паркер-Боулзом. С ним Камилла до помолвки то расходилась, то сходилась на протяжении шести лет. Интересно, что до Камиллы молодой человек встречался с сестрой Чарльза, принцессой Анной. Эндрю и Камилла Паркер-Боулз В 1973 году Эндрю и Камилла сыграли свадьбу. Невеста была очень довольна этим браком. Бывшая одноклассница Камиллы, актриса Линн Редгрейв, говорила: Найти богатого мужа было ее главной целью. Камилла хотела получать от жизни удовольствие, и она считала, что выйти замуж за богатого — это и есть самое большое удовольствие. Сама Камилла, хоть и воспитывалась в высшем обществе, аристократкой не была. Кроме того, обзавелась репутацией непостоянной особы: девушка уже успела сменить несколько бойфрендов. Камилла Паркер-Боулз с отцом Брюсом Шандом Как отреагировал на свадьбу возлюбленной Чарльз? По словам биографов, это только распалило его чувства к ней. Он продолжал общаться с Камиллой по-дружески: по крайней мере, уже через пару лет после свадьбы с Эндрю она появилась с Чарльзом на матче по игре в поло. В тот период британская пресса объявила вероятной кандидаткой в жены принца принцессу Люксембурга Мари Астрид. Газета Daily Express вышла с громким заголовком на первой полосе, гласившим: «Чарльз женится на Астрид». В статье утверждалось, что уже в ближайшее время дворец объявит о помолвке. Но информация о скорой свадьбе оказалась просто слухом. Вообще, пресса часто писала о любовных увлечениях Чарльза, однако, как говорилось пару лет назад в статье The New Yorker, это был не более чем образ: Когда принцу было 20 с чем-то, в глазах общественности он выглядел настоящем плейбоем. Но эту репутацию, похоже, по большей части создала пресса и его помощники, пытаясь сделать странноватого, эмоционально незрелого молодого человека более привлекательным для британцев. Самому Чарльзу, пишет издание, такой образ не нравился: по мнению принца, его и так воспринимали недостаточно серьезно. Невеста В 1977 году принц познакомился с 16-летней Дианой Спенсер, принадлежавшей к одному из старейших родов британских аристократов. Интересно, что в то время Чарльз встречался с сестрой Дианы Сарой, она и представила молодых людей друг другу. Принц вспоминал, что Диана сразу понравилась ему своим жизнерадостным нравом. Принц Чарльз и принцесса Диана Но роман начался не сразу, а лишь через три года. К тому времени Чарльз успел сделать предложение руки и сердца своей троюродной сестре Аманде Натчбулл. Жениться на ней принцу советовали родственники: по их мнению, 17-летняя Аманда была идеальной кандидаткой на роль жены наследника трона — «привлекательной и приятной в общении девушкой». Чарльз прислушался, стал часто бывать в доме родителей Аманды и путешествовать вместе с ее семьей. Во время одного из путешествий он и поднял вопрос замужества. Неожиданно девушка ответила отказом — журналисты предполагают, что в Чарльзе она видела скорее брата. В феврале 1981 года принц сделал предложение Диане Спенсер, и она его приняла. В прессе есть сведения, что разговор состоялся в саду дома Камиллы Паркер-Боулз и ее мужа Эндрю. Не секрет, что бывшая возлюбленная принца по-прежнему присутствовала в его близком окружении, даже когда у Чарльза появилась невеста. Принцесса Диана и принц Чарльз Свадьба состоялась 29 июля того же года, за ней наблюдали примерно 750 миллионов зрителей. В уже упомянутой статье The New Yorker говорится: Он так боялся жениться на леди Диане Спенсер — женщине на 12 лет его младше, которую он не любил и даже не знал достаточно хорошо, что накануне свадьбы он горько плакал. Но все же выполнил свое намерение — как принц писал в письме, он посчитал, что ему «нужно сделать это ради своей страны и семьи». Годами позже Диана рассказывала королевскому биографу Эндрю Мортону, что она с самого начала изводила себя ревностью, поскольку Камилла постоянно была рядом с ее мужем. Чарльз не скрывал от молодой жены, что «часть его времени всегда будет принадлежать Камилле». Принц Чарльз и принцесса Диана Диана и Чарльз успели отметить десятую годовщину своей свадьбы, но уже в 1992-м разгорелся скандал: были обнародованы откровенные телефонные разговоры принца и Камиллы. Записи не оставляли сомнений, что у пары вновь страстный роман. Журналисты предполагали, что он начался спустя пять лет после того, как принц женился. Многочисленные поклонники принцессы Дианы ополчились против ее неверного мужа, к тому же в адрес принца посыпались насмешки, связанные с теми самыми интимными откровениями по телефону. Принц Чарльз и принцесса Диана с детьми: принцами Уильямом и Гарри Через месяц было объявлено: Чарльз и Диана разводятся. Принцу Уильяму тогда было десять лет, принцу Гарри — восемь. Впервые о своем расставании с Дианой Чарльз заговорил в 1994 году, когда дал большое телевизионное интервью. По словам принца, он был верен жене до тех пор, пока не ощутил, что «отношения безвозвратно разрушены». На вопрос о Камилле наследник престола ответил: Миссис Паркер-Боулз мой очень хороший друг. У меня много друзей, в этом мне невероятно повезло… Я дружу с ней уже много лет, как и с другими своими товарищами, и эта дружба будет длиться долгие годы. Принцесса Диана и принц Чарльз Камилла развелась с мужем в 1995 году, развод Чарльза с Дианой официально был оформлен только в августе 1996-го. Ровно через год принцесса трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Новый брак В 1998 году, как отмечает британская пресса, «началась ненавязчивая кампания по представлению Камиллы публике». Издание The Guardian сообщало, что принц познакомил миссис Паркер-Боулз с сыновьями. В начале следующего года Чарльз и Камилла впервые прибыли на светское мероприятие как пара: принц организовал празднование 50-летия сестры Паркер-Боулз в лондонском «Ритце». На мероприятие принц и его подруга прибыли отдельно, а вот покидали вечеринку вдвоем, что запечатлели фотографы. Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз В последующие месяцы влюбленные стали уже официально появляться на мероприятиях вместе. В 2000-м Камилла стояла рядом с принцем Уэльским и королевой на торжестве в честь 60-летия короля Греции. Публика восприняла это как знак того, что любовницу Чарльза приняли в семью. Говорят, ранее Елизавета II отказывалась от любого общения с ней. Три года спустя было объявлено, что Камилла поселилась вместе с Чарльзом в его резиденции. Королевская семья успокоила публику, заявив: Паркер-Боулз не получит средств из государственной казны на ремонт и переоборудование дома. Общественность довольно спокойно восприняла помолвку, к которой все шло уже давно, и в апреле 2005-го Чарльз и Камилла сочетались законным браком. Жена принца получила титул герцогини Корнуолльской. При восхождении Чарльза на трон у нее будет титул принцессы-консорта. Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз В окружении принца говорят, что он обрел счастье в браке. Камилла оказала на него чудесное воздействие: они вместе путешествуют по миру, и он сейчас счастливее, расслабленнее, увереннее, чем когда-либо раньше, — говорила журналистам королевский биограф Пенни Джунор в интервью четырехлетней давности. Картины и сад В чем вообще сейчас заключаются обязанности Чарльза и чем он занимается ежедневно? Значительная часть его времени уходит на работу, связанную с благотворительностью. Принц Уэльский возглавляет 14 благотворительных фондов — это не считая четырех сотен организаций, находящихся под его патронажем. Направления благотворительной деятельности самые разные — от бесплатной художественной школы для одаренных детей и фонда реставрации исторических зданий до помощи населению Индии, Пакистана и других стран. Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз Официальные визиты и всевозможные встречи также входят в число первоочередных обязанностей принца. За год в одной только Великобритании он и Камилла посещают несколько десятков городов. В свободное время Чарльз иногда берется за кисть и рисует акварелью, продолжая таким образом традицию британских монархов: к примеру, рисовать очень любила королева Виктория. При его загородной резиденции Хайгроув даже есть магазин, где можно купить копию работы принца, правда, обойдется она довольно дорого — примерно в 2 500 фунтов стерлингов. Несколько лет назад 130 работ Чарльза представили на суд публики в онлайн-галерее. Общественность признала, что у принца есть способности, хотя критики были строги: один из них, например, назвал картины «настолько любительскими, что это даже смешно». Картины принца Чарльза Пробовал себя принц и в роли писателя: под его именем вышло несколько книг, посвященных проблемам экологии. Мало кто знает, что в 1980 году он выпустил еще и детскую книгу на основе сказки, которую когда-то рассказывал своим младшим братьям Эндрю и Эдварду. Она называлась «Старик из Лохнагара» и повествовала о старце, живущем в таинственной пещере в горах. По книге был снят мультфильм и поставлен музыкальный спектакль. В середине 80-х Чарльз однажды сам прочел свою историю в эфире детской передачи на канале BBC. Хорошо известно, что принц — увлеченный садовод. Он интересуется ландшафтным дизайном и с удовольствием собственноручно ухаживает за растениями в поместье Хайгроув. Мне захотелось самому позаботиться об этом месте и в конце концов оставить его в куда лучшем состоянии, чем когда я его приобрел, — говорил Чарльз. Он, кстати, однажды обмолвился в интервью, что считает важным «разговаривать с растениями», чтобы они лучше росли и были экологически чистыми. Как рассказывали СМИ, принц обустроил на территории поместья детскую площадку для внуков и отремонтировал домик на дереве, в котором когда-то играли его сыновья. Принцы Уильям, Чарльз и Гарри Говорят, Чарльз вообще любит проводить время с внуками и уделяет им много внимания — возможно, вспоминая собственное детство, когда он часто ощущал себя одиноким и покинутым родными. Верхний ряд: Кейт Миддлтон с принцем Луи, принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл. Нижний ряд: принцы Чарльз и Джордж, Камилла Корнуолльская и принцесса Шарлотта В Китае новый вид спорта: кунг-фу против быка (фоторепортаж)

