Январь 2nd, 2020

Найден кратер от крупнейшего на Земле метеорита

Исследователи представили ряд измерений, указывающих, что наиболее крупный метеорит за последний миллион лет упал на территорию современного Лаоса. Геологические следы этого удара покрывают примерно одну десятую площадь Земли, но кратер от него долгое время не удавалось обнаружить, потому что он погребен под застывшей лавой, пишут ученые в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Удары крупных метеоритов о Землю не только приводят к возникновению больших кратеров на месте непосредственного контакта с поверхностью, но также инициируют ряд геохимических процессов, таких как образование импактитов — класса горных пород, образующихся в условиях резкого роста температур и давлений. Зачастую находки импактитов с близкой датировкой позволяют сделать вывод о произошедшем падение космического тела даже если кратер от него не обнаружен.

Одним из представителей импактитов является тектиты — оплавленные кусочки природного стекла, которые характеризуются однородным строением и крайне низким содержанием воды и других летучих веществ. Тектиты единого происхождения распределены не случайно: они формируют поле разброса (strewn field), которое связано с траекторией распадавшегося на части метеорита или с выброшенными из кратера осколками.

Около ста лет назад геологи обнаружили австралазийское поле разброса тектитов, которое занимает около 10 процентов площади всего земного шара, что делает его крупнейшим из известных. На севере оно захватывает Индокитай, а на юге уходит дальше берегов Австралии. Его возраст примерно равен 790 тысячам лет, что делает его относительно молодым по геологическим меркам. Однако наиболее примечательное обстоятельство связано с тем, что ассоциированного с этим полем тектитов кратера не найдено. В то же время возраста менее миллиона лет явно недостаточно для стирания следов крупного образования естественными процессами, протекающими с обычной скоростью.

Геологи из Сингапура, США, Таиланда и Лаоса под руководством Керри Си (Kerry Sieh) из Наньянского технологического университета пришли к выводу, что связанный с австралазийским полем кратер погребен под слоями застывшей лавы на территории плато Боловен в южной части Лаоса. Аргументация авторов опирается на четыре линии доказательств: геохимию тектитов, датировку местных базальтов, наличие гравитационной аномалии, а также особенности известняковых и сланцевых брекчий, найденных неподалеку от предполагаемого места падения метеорита.

Авторы показывают, что специфический состав австралазийских тектитов можно объяснить смешением с базальтами плато Боловен, которые уже находились в данном регионе в момент падения, так как местные вулканы проявляли активность и ранее. Датировки застывших лавовых потоков над предполагаемым кратеров и около него все оказались моложе 790 тысяч лет. При этом на большем удалении на поверхности находятся и более старые базальты.

Спутниковые данные указывают на наличие отрицательно гравитационной аномалии в этой области, то есть присутствии больших количеств относительно легких пород. Авторы связывают это с быстрым заполнением кратера легкими осадочными породами, появившимися в результате соударения. Проведенный анализ говорит в пользу кратера размером 13 на 17 километров.

Последнее свидетельство связано с составом обнаженных пород, находящихся на расстоянии от 10 до 20 километров от предполагаемого центра. Эти образования в основном состоят из известняковых и сланцевых брекчий с частыми включениями кварца, которые содержат следы ударного метаморфизма, что также подтверждает интерпретацию авторов.