Январь 2nd, 2020

На Марсе найдены огромные запасы воды

Сразу после своего формирования Красная планета обладала полноценной гидросферой. На ее поверхности имелись постоянные водоемы, текли реки и шли дожди. Но за последующие миллиарды лет климат Марса существенно изменился и планета превратилась в привычную нам пустыню.



Однако, Марс все же сохранил часть воды. Сейчас она существует в виде отложений водяного льда, расположенных под поверхностью планеты. Эти залежи могли бы оказать неоценимую поддержку будущим пилотируемым экспедициям. Изо льда можно получить воду, кислород, а также компоненты ракетного топлива.



Основной вопрос заключается в его извлечении. Место посадки пилотируемой экспедиции должно сочетать два фактора: с одной стороны, лед должен залегать на относительно небольшой глубине, чтобы добыча льда не представляла особых проблем. С другой стороны, оно должно располагаться в умеренных широтах, где больше солнечного света и теплее, чем на полюсах.

Группа ученых из Лаборатории реактивного движения NASA попыталась помочь в решении этой задачи. Исследователи опубликовали карту, демонстрирующую распределение водяного льда на Марсе. Она составлена по данным миссий MRO и Mars Odyssey. Цвета соответствуют глубине залегания: оттенки синего участкам с наименьшей глубиной, красного — с наибольшей глубиной, черный — участкам, покрытым толстым слоем мелкой пыли, где космическим аппаратам не удалось найти следов подповерхностного льда.

Изучив карту, исследователи пришли к выводу, что наиболее перспективное место для высадки пилотируемой экспедиции находится в северном полушарии Марса в регионе под названием Arcadia Planitia. Он обладает плоским рельефом и расположен примерно посередине между полюсом и экватором. Что интересно, именно здесь находятся некоторые из участков, рассматриваемых компаний SpaceX в качестве возможного места для посадки корабля Starship.



Материал на сайте журнала «Вселенная, пространство, время»