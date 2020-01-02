Январь 2nd, 2020

МВФ повторно отказался вернуться в Украину

Подписание соглашения о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом снова пробуксовывает. Руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил соответствующее письмо ряде украинских чиновников.

Об этом пишет издание The Page со ссылкой на источники в Министерстве финансов и представительстве МВФ в Украине.

По имеющимся данным, в письме говорится о инициативах украинской власти, которые не согласуются с ранее достигнутыми договоренностями. Письма получили, в частности, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель председателя Офиса президента Украины Юлия Кузнецов и др.

В Минфине эту информацию прокомментировать не смогли, поскольку министр был недоступен для комментариев, но пообещала сделать это позже. Кузнецов рассказала, что украинская власть постоянно ведет диалог с МВФ. О претензиях к Минфину она не знает.

Собеседники The Page заявили, что в письме речь идет о пересмотре тарифов на тепло. С 1 февраля они должны быть рыночными. Но правительство снова хочет влиять на их размер.

МВФ также обеспокоен тем, что 12 декабря парламент в первом чтении принял законопроект №2290, которым вносятся изменения в Кодекс по процедурам банкротства. Эти нововведения могут привести к невозможности применять новые правила банкротства.

Недовольны в Фонде и тем, что Кабмин планирует пересмотреть правила индексации пенсий.

Кроме того, глава украинского представительства напомнил чиновникам, что недопустимо угрожать руководству НБУ и запугивать его. Об этом президенту Владимиру Зеленскому говорила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в телефонном разговоре накануне Нормандской встречи.