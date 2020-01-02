Январь 2nd, 2020

Китайский ученый получил три года тюрьмы за генетические эксперименты

Суд города Шэньчжэня приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением детей из эмбрионов с отредактированным геномом.

Кроме того, тюремные сроки и штрафы получили еще двое работавших с Хэ Цзянькуем ученых — Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу.

Все трое нарушили порядок проведения генетических экспериментов и этические нормы «в погоне за личной славой и выгодой», говорится в приговоре суда, который цитирует агентство Синьхуа.

Генетические эксперименты над человеческими эмбрионами законодательно запрещены в большинстве стран мира, в том числе и в Китае.

Как выяснилось в ходе расследования, профессор Южного научно-технологического университета Хэ Цзянькуй не только проводил свои эксперименты втайне от властей и работодателя, но также ввел в заблуждение его участников, демонстрируя им поддельное заключение комиссии по этике.

Расследование в отношении Хэ Цзянькуя началось после того, как в ноябре 2018 года он объявил о проведении «операции» по редактированию генома человеческого эмбриона, в результате которого родились двое детей с иммунитетом к ВИЧ.

В его эксперименте участвовали восемь пар, проходящих по программе лечения бесплодия, где все мужчины были заражены вирусом иммунодефицита человека.

Изменение генов происходило во время экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), рассказывал ученый.

После этого Хэ Цзянькуя уволили из университета, где он руководил собственной лабораторией, и заключили под домашний арест.

До этих событий Хэ Цзянькуй был довольно известным и уважаемым в научном мире генетиком, успевшим поработать, в частности, в Стэнфордском университете.



За годы учебы и работы в США профессор опубликовал больше десятка научных статей в области генетики и получил признание и известность в международном профессиональном сообществе.