Январь 2nd, 2020

Главный раввин Польши обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

Обвинения в антисемитизме посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского со стороны Путина являются безответственными. Об этом говорится в совместном заявлении главного раввина Польши Михаила Шудриха и главы Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтын.







Текст заявления опубликовала Rzech Pospolita.



Шудрих и Колодзейска-Полтын отмечают, что обвинения строились на «единственном предложении, вырванном из контекста». Авторы заявления напомнили, что в 1938 году Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липский.



В документе также подчеркивается, что Германия не скрывает правды о Второй мировой войне.







«Мы желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники Германии», — говорится в письме.



Напомним, 24 декабря на коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в Германии в 1934-1939 годах Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньёй» из-за его поддержки идеи Гитлера выслать евреев в Африку. После высказываний Путина посла РФ в Варшаве вызвали в польский МИД.



19 декабря на пресс конференции Путин отрицал, что пакт Молотова-Риббентропа стал причиной Второй мировой войны. Он заявил, что на Польшу напала нацистская Германия, а СССР ввел свои войска, поскольку польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами. Путин также заявил, что Польша использовала Мюнхенское соглашение 1938 году, чтобы реализовать свои территориальные претензии и отобрать у Чехословакии Заолзье.



После этого польский премьер Матеуш Моравецкий выступил с жестким заявлением в адрес Путина из-за искажения им истории Второй мировой войны.



