Январь 2nd, 2020

Дональда Трампа вырезали из фильма «Один дома 2″

Канадская телерадиокомпания CBC удалила камео Трампа из рождественских показов фильма.

В сиквеле знаменитой комедии маленький Кевин в Рождество оказывается в Нью-Йорке, пока его родители отдыхают в Майами. В одной сцене Кевин заблудился в отеле Plaza, а затем встретил Дональда Трампа — в то время владельца отеля — и спросил его, как выйти в лобби. Когда CBC показывала «Один дома 2″ в праздничный сезон, этой сцены в фильме не было.

Сын Трампа, Дональд Трамп-младший, назвал удаление сцены с отцом «жалким» и отметил, что это было «политически мотивировано». Сам Трамп отнесся к этому с иронией.

Похоже, Джастину Трюдо не нравится, что я заставляю его платить за членство в НАТО и торговлю, — отшутился политик. И позже добавил, что без этой сцены «фильм уже никогда не будет прежним».

Глава CBC по связям с общественностью Чак Томпсон уточнил в Twitter, что удаление сцены не было политически мотивированным. По его словам, фильм был отредактирован еще в 2014 году, за два года до избрания Трампа.

Такое часто происходит с фильмами, адаптированными для телевидения. Сцена с Трампом была одной из тех, что никак не влияли на сюжет. Эти изменения были сделаны еще в 2014 году, — написал Томпсон.