Январь 2nd, 2020

Арнольд Шварценеггер и 89-летний Клинт Иствуд вместе покорили горные склоны

Звезда «Терминатора» поделился фотографией в микроблоге.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который встретился с Гретой Тунберг, провел время с режиссером Клинтом Иствудом.

Так, 72-летний Арнольд и 89-летний Клинт вместе покорили горные склоны. Краснощекие звезды в специальном снаряжении в синих оттенках предстали на фоне заснеженных гор. Соответствующее фото звезда «Терминатора» обнародовал в своем микроблоге.

«Назовите более знаковый дуэт. Я готов подождать», – подписал снимок Арнольд.

В ответ, фанаты Шварценеггера написали в комментариях, что они оба внесли огромный вклад в мир кино. Также, по мнению юзеров конкуренцию им могли бы составить Том и Джерри, а также Билл и Тедд (главные герои американского одноименного сериала – прим. ред.).